Bucaramanga despidió con honores a Policía asesinado en violento atraco

En una emotiva y multitudinaria ceremonia, la ciudad de Bucaramanga rindió el pasado lunes, 1 de diciembre, un último homenaje al intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, el oficial de 39 años que perdió la vida mientras enfrentaba a una banda de asaltantes dentro de una joyería del Centro Comercial, Cuarta Etapa, durante el fin de semana.

La despedida tuvo lugar en la capilla La Resurrección, del Cementerio Las Colinas, donde familiares, amigos, compañeros de la Policía Metropolitana y autoridades locales se congregaron para darle el adiós final al uniformado. Su esposa y su hijo de 11 años encabezaron la ceremonia, rodeados por cientos de asistentes que llenaron por completo el templo, incapaz de albergar a la multitud que llegó para rendir tributo.

El homenaje incluyó una calle de honor y la participación de la banda musical de la institución, en cumplimiento de los protocolos solemnes reservados para los policías que mueren en servicio.

Durante el acto, el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dedicó un mensaje a la familia del intendente caído:



“Mi abrazo de solidaridad y respeto para la familia de nuestro héroe, quien entregó su vida sirviendo a la Patria. Su compromiso y valentía permanecerán siempre en nuestra memoria. Que Dios conceda fortaleza y paz a sus seres queridos”.

La comunidad bumanguesa continúa a la espera de avances en la investigación para esclarecer plenamente el asalto y dar con todos los responsables del crimen que enluta a la institución policial y a la ciudad.

El intendente Fredy Francisco Leal Briceño, era un investigador reconocido por su liderazgo en misiones de alto riesgo y trayectoria en unidades élite.

Así despidieron al intendente jefe Fredy Leal en Jardines La Colina. Compañeros y amigos lo honraron en medio del dolor que vive Bucaramanga por la muerte del policía que entregó su vida para proteger a una madre y a su hija durante el intento de hurto en un centro comercial. pic.twitter.com/rzyxyo83G8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 2, 2025

El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, evitando que más personas resultaran heridas.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó: "Nos sumamos al acompañamiento de nuestra Policía Nacional, acompañamos a la familia del intendente, un héroe que pierde la vida en hechos valerosos. No vamos a descansar, ofrecemos esta recompensa de 100 millones de pesos para que los ciudadanos que tengan conocimientos de estos delincuentes nos brinden información y les caiga todo el peso de la justicia".

Leal Briceño era un investigador experto de la Policía Nacional con más de 20 años de servicio, dedicados a la seguridad ciudadana, la investigación criminal y las operaciones especiales. Ingresó a la institución en 2002 y se destacó en unidades como la Dijín, el Goes y la Sijín de Bucaramanga, donde se desempeñaba como investigador judicial al momento de su muerte.

A lo largo de su carrera acumuló más de 60 cursos y certificaciones en investigación criminal, criminalística, manejo táctico, operaciones especiales, seguridad, derechos humanos y procedimientos penales, con formación en Colombia y en países como Estados Unidos, México y España.

Entre sus estudios se destacan el Curso de Operaciones Especiales, el Tactical Combat Casualty Care y entrenamientos con la Armada Nacional.

Su trayectoria profesional incluyó misiones de alto riesgo en la lucha contra el crimen organizado, la integración de grupos élite, operaciones contra estructuras delincuenciales y la participación en labores de protección especializada. Era reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para coordinar equipos tácticos y judiciales.

El subintendente recibió más de 20 distinciones, entre ellas la Cruz al Mérito Policial, la Medalla de Servicios Distinguidos, la Orden al Mérito Custodio García Rovira y la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, además de múltiples menciones por valentía y compromiso en operaciones especiales.

La Policía destacó que Fredy Leal será recordado como un servidor íntegro, valiente y profundamente comprometido con la seguridad de los colombianos, cuya entrega en Cabecera permitió evitar una tragedia mayor.