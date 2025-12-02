Policía sabía, desde hace 20 días, sobre plan de atraco a joyería en Bucaramanga

Han pasado dos días desde el violento asalto a la joyería Caracas, ubicada dentro del centro comercial Cuarta Etapa, en la exclusiva zona de Cabecera, en Bucaramanga. Con el paso de las horas, se han conocido nuevos y reveladores detalles sobre la planeación del hurto y la información previa con la que contaban las autoridades.

Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tres semanas antes se había recibido una advertencia sobre un posible hurto a una joyería de la ciudad.

“Teníamos información, desde hace 20 días, de que posiblemente estaban llegando los sujetos a la ciudad para cometer un hecho delictivo. No teníamos certeza del lugar exacto donde se podría ejecutar, pero sí contábamos con una alerta dirigida hacia el sector de Cabecera”, señaló el oficial.

La Policía también confirmó que, durante la mañana del sábado, se observaron movimientos sospechosos en inmediaciones del centro comercial.



“Ese día se genera una información, hacia las 9 de la mañana, donde nos dan algunos datos de sujetos que estaban siendo vistos de forma sospechosa en los alrededores del centro comercial y del sector de Cabecera”, añadió.

“A las 10 de la mañana hice una reunión: convoqué al jefe de Inteligencia, al jefe de Policía Judicial y conformamos un equipo especial con el fin de tener presencia en la zona para labores de inteligencia y para intervenir en caso de que se presentara alguna situación especial, como efectivamente ocurrió”, agregó.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que desde hace 20 días tenían la alerta sobre el plan de atraco a una joyería en la ciudad. "No teníamos certeza del lugar", dijo. #MañanasBlu pic.twitter.com/8y7xioZwPb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 2, 2025

Publicidad

Los ladrones intentaron llevarse joyas avaluadas en $1.000 millones; sin embargo, fueron interceptados por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes).

Durante el operativo, seis personas fueron capturadas y una más murió tras un cruce de disparos con la Policía. Los capturados y el abatido son:

