Revelan como murió hombre al que mujer le profanó su tumba: "Yo quería verlo, así lo decidí"

Una historia insólita conmovió a Colombia tras conocerse que una mujer fue grabada mientras rompía una bóveda y sacaba el ataúd de un hombre en el cementerio Sagrado Corazón, en Landázuri, Santander. El hecho, registrado por el sepulturero del lugar, se hizo viral en redes sociales y generó un profundo impacto entre los habitantes del municipio.

En el video se observa a la mujer, entre lágrimas, afirmando que quería ver nuevamente a su hijo y “bañarlo”. El trabajador del cementerio, sorprendido, le preguntó: “¿Por qué hizo eso, mamá? Eso es un delito”, a lo que ella respondió con voz alterada: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”. Luego encendió una vela sobre el ataúd y pidió ayuda para cambiarle la ropa al cuerpo.

El sepulturero dio aviso a las autoridades, quienes llegaron poco después al lugar. Según su testimonio, la mujer parecía estar bajo los efectos del alcohol. La Policía retiró a la mujer del sitio y posteriormente se encargó de cerrar nuevamente la bóveda afectada.

😱 ¡Insólito en Santander!

En Landázuri, una mujer ingresó al cementerio municipal, removió una lápida y sacó el ataúd de un joven, diciendo que quería “bañarlo y cambiarle la ropa”.

Vecinos aseguran que también le puso cervezas y una veladora. pic.twitter.com/8U6lk5asyV — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) October 25, 2025

¿Quién era el joven cuya tumba fue profanada?

De acuerdo con medios regionales y las autoridades locales, la tumba pertenece a Diego Expedito Moreno, un joven de 19 años que murió el 24 de julio de 2025 tras ser atacado con un arma blanca en el parque principal del municipio de Cimitarra, Santander.

Testigos indicaron que el agresor sería un hombre de 24 años llamado Jeferson, con quien Moreno habría sostenido una discusión que terminó en tragedia. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, la herida en el tórax resultó mortal.

Publicidad

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la mujer involucrada en la profanación. Algunas versiones aseguran que se trataba de la madre del joven, mientras que otras sostienen que era su pareja sentimental.



Profanar una tumba es un delito en Colombia

El inusual suceso ha causado indignación y debate entre los colombianos, no solo por la escena registrada, sino también por el componente emocional detrás del acto. Sin embargo, profanar una tumba constituye un delito contemplado en el Artículo 204 del Código Penal colombiano, que castiga a quien “violare sepulturas o profanare cadáveres” con penas de prisión.

Mientras la comunidad de Landázuri sigue conmocionada, la Fiscalía avanza en la investigación para determinar la responsabilidad legal de la mujer y esclarecer las circunstancias que la llevaron a actuar de esa manera.

La historia de Diego Expedito Moreno, marcada por una muerte violenta y un acto desesperado posterior, volvió a sacudir la tranquilidad de este municipio santandereano y dejó en evidencia el profundo dolor que puede llevar a alguien a cruzar los límites de la ley.