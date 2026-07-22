Santander activa plan de prevención para enfrentar impacto del ‘Súper Niño’

Ante el pronóstico de una temporada de intensas temperaturas, la Gobernación de Santander puso en marcha un plan de preparación para enfrentar los efectos del posible 'Súper Niño', un fenómeno climático que podría provocar una temporada de sequía más intensa, desabastecimiento de agua e incremento de incendios forestales en varias zonas del departamento.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que desde marzo las diferentes secretarías comenzaron a trabajar de manera articulada para anticiparse a los riesgos que traería este fenómeno climático y reducir su impacto en las comunidades más vulnerables.

"Nosotros hicimos un plan con todas las secretarías y venimos trabajando desde marzo adelantándonos a lo que pueda suceder con el fenómeno de El Niño", afirmó el mandatario, quien explicó que la estrategia también involucra a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Dentro de las acciones previstas está la adquisición de tanques para almacenamiento de agua que serán destinados a las zonas con mayor riesgo de desabastecimiento, además de la disponibilidad de carrotanques para garantizar el suministro a las comunidades que puedan resultar afectadas por la disminución de las fuentes hídricas.



Díaz indicó que el departamento también busca fortalecer la coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a la que ya fue enviado un estudio sobre los efectos que han dejado anteriores episodios del fenómeno de El Niño en Santander, con el propósito de gestionar apoyo y recursos para la atención de las emergencias.

Otra de las principales preocupaciones del Gobierno departamental es el aumento de los incendios de cobertura vegetal, una de las consecuencias más frecuentes durante las temporadas de altas temperaturas. Por ello, se contempla reforzar la capacidad de respuesta aérea para la atención de conflagraciones.

El gobernador explicó que el Ejército dispone en Santander de un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket para el combate de incendios, el cual esperan poner en operación, al tiempo que solicitarán el apoyo de una aeronave de mayor capacidad para atender eventuales emergencias de gran magnitud.

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"La situación va a ser difícil, eso ya está anticipado a nivel nacional, pero hemos hecho un plan y tomado las medidas para mitigar los efectos que pueda generar el fenómeno en Santander", concluyó el mandatario.

Las autoridades departamentales señalaron que continuarán monitoreando las condiciones climáticas y ajustando las estrategias de prevención para responder de manera oportuna a las necesidades de los municipios que puedan verse afectados por la temporada seca.