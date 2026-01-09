Santander arranca el año con ferias y fiestas en 12 municipios durante el Puente de Reyes

El 2026 arranca con uno de los movimientos turísticos y culturales más fuertes del calendario en Santander, el puente de Reyes reúne ferias y fiestas en 12 municipios, que se prepararon para recibir a miles de visitantes con programación artística, deportiva y cultural, acompañada por un robusto plan de seguridad.

Las celebraciones se desarrollan en Málaga, Zapatoca, Gámbita, Encino, Sucre, Simacota, Landázuri, Guadalupe, Curití, Rionegro, Albania y Vetas, municipios que este fin de semana se convierten en el principal corredor festivo del departamento.

Según Jorge Humberto Range, secretario de Cultura y Turismo del departamento, este periodo es tradicionalmente uno de los más importantes del año para las ferias, solo superado por la temporada de mitad de año.

“Es fundamental dinamizar la economía, y el turismo es una de las mejores oportunidades para lograrlo. Municipios como Curití, que cuenta con más de siete pozos naturales de gran atractivo, o Guadalupe, con una riqueza acuífera completamente distinta, reflejan el enorme potencial del departamento. Por eso acompañamos a los municipios con garantías, organización y apoyo a los actos culturales”, explicó.



Para este 2026, el Comité Departamental de Ferias y Fiestas acompañó la organización, garantizando orden, logística y respaldo económico a los eventos culturales.

El secretrario destacó el potencial turístico de la provincia de Vélez y del municipio de Albania, ubicado a 276 kilómetros de Bucaramanga, donde los visitantes pueden encontrar atractivos únicos como los llamados “manantiales azules” y los bosques de Pandora, conocidos como el “Avatar colombiano”, donde se puede disfrutar de conciertos bajo la luna según el calendario lunar acorde a las energías y meditación.

Según el funcionario, se trata de “uno de los paisajes más impresionantes del departamento, que vale la pena visitar, acompañado de una oferta turística de calidad y de un entorno de seguridad que permite viajar de forma tranquila y segura”.



Seguridad durante fiestas de inicio de año en Santander

Para custodiar el desarrollo de las festividades, las autoridades desplegaron 5.000 integrantes de la Policía y el Ejército en zonas urbanas, rurales y corredores turísticos.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, señaló que el dispositivo incluye presencia permanente en parques, verbenas, balnearios y puntos de alta afluencia, además del apoyo de la Policía de Turismo.

“Invitamos a viajeros y ciudadanos a cumplir las normas de convivencia, acatar las indicaciones de las autoridades y, especialmente, a proteger a los niños durante las actividades”, manifestó el oficial.

Las autoridades hicieron un llamado a disfrutar del puente con responsabilidad, promoviendo el turismo seguro y la sana convivencia en lo que se convierte en la primera gran vitrina turística y cultural de Santander este año.