Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Santanderes  / Santander mantiene alerta preventiva ante posible incremento de migración venezolana

Santander mantiene alerta preventiva ante posible incremento de migración venezolana

Aunque el flujo actual de migrantes venezolanos es bajo, la Gobernación mantiene activados los planes de contingencia y coordinación con el Gobierno Nacional. La frontera permanece bajo control militar y policial.

Celebración de venezolanos en Bucaramanga.JPG
Imagen tomada en el Parque de los Niños. Celebración de venezolanos en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

