Santander mantiene alerta preventiva ante posible incremento de migración venezolana

La Gobernación de Santander confirmó que, pese a la situación de tensión que atraviesa Venezuela, el flujo migratorio hacia el departamento se mantiene bajo. Sin embargo, las autoridades anunciaron que se continúa en alerta preventiva ante una eventual llegada masiva de ciudadanos venezolanos.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que el departamento se encuentra en un proceso permanente de monitoreo, orden y control, especialmente en los puntos de posible ingreso.

“Estamos en monitoreo, orden y control frente a un posible incremento del flujo migratorio. Actualmente, según el reporte de Migración Colombia, el flujo es bajo, pero existe incertidumbre por lo que pueda suceder tanto con personas en el país vecino como con quienes podrían retornar a Venezuela”, dijo.

Hernández agregó que la frontera se mantiene bajo control operacional militar y policial por parte de ambos países, y que las autoridades regionales trabajan en coordinación con el Gobierno Nacional para anticipar cualquier escenario.



“Tenemos un tratamiento especial de monitoreo y verificación. En caso de un incremento, buscamos activar los protocolos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y brindar las atenciones que requieren los ciudadanos”, afirmó.

La Gobernación informó que actualmente se realizan mesas de trabajo con el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional y garantizar una respuesta articulada si se presenta una emergencia migratoria.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el departamento de Santander residen 116 mil ciudadanos venezolanos regularizados, quienes reciben acompañamiento del Estado a través de programas de salud, educación y acceso a oportunidades laborales, como parte de la política de integración y atención humanitaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y aseguraron que el departamento se encuentra preparado para responder de manera oportuna ante cualquier cambio en el comportamiento migratorio.