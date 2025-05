Sindicatos marcharon en Bucaramanga; hubo problemas de movilidad

Una nueva jornada de protesta liderada por sindicatos enBucaramanga comenzó con un bloqueo total de la autopista Bucaramanga–Floridablanca a la altura de la Puerta del Sol, lo que generó problemas en la movilidad hacia el sur y el norte del área metropolitana durante cerca de dos horas.

El cierre de la vía inició pasadas las 8:00 de la mañana de este jueves, cuando los manifestantes ocuparon ambos sentidos de la autopista, impidiendo el paso de vehículos particulares, buses y motocicletas. La situación causó gran molestia entre los conductores que quedaron atrapados en medio del bloqueo, especialmente aquellos que intentaban movilizarse hacia Floridablanca y Piedecuesta.

#EnDesarrollo Problemas de movilidad en el sur de Bucaramanga por el bloqueo de la autopista que conduce al municipio de Floridablanca por parte de sindicalistas que participan del paro apoyado por el Gobierno Nacional #MañanasBlu pic.twitter.com/3k6yhBM8Se — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2025

Uno de los conductores afectados expresó su indignación por lo ocurrido. “Estoy bravo porque estoy pidiendo que me dejen movilizar por este carril (Parque de las Hormigas), ¡listo! Tapen el otro, pero viene uno de los que está tapando y me empuja. ¿Por qué me agrede? ¿Porque pido mi derecho a la movilidad?”, relató visiblemente molesto.

Por el bloqueó que se presentó en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca se registraron inconvenientes entre manifestantes y conductores afectados por la falta de movilidad #MañanasBlu pic.twitter.com/jLu0TYyPBX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2025

Otro ciudadano también cuestionó la decisión de cerrar completamente la autopista. “Protesten, sí, pero ¿por qué bloquear ambos sentidos? Eso solo genera más caos y afecta a quienes no tenemos nada que ver”, señaló.

Hacia las 10:00 de la mañana, la movilización avanzó por la carrera 27, principal arteria vial de la ciudad. En sentido sur-norte, los sindicatos marcharon hasta la calle 36, donde ocuparon nuevamente ambos carriles para dirigirse hasta la carrera 15 donde permanecieron hasta el mediodía. Posteriormente, caminaron hasta la Plaza Cívica Luis Carlos Galán donde concluyó la manifestación.