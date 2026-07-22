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Sociedad de Ingenieros pide urgencia manifiesta por emergencia en vía Bucaramanga-San Gil

El gremio en Santander pidió al Gobierno Nacional e Invías ejecutar obras inmediatas en el kilómetro 58 de la Ruta 45A mientras se diseña una solución definitiva en el corredor Bucaramanga - San Gil.

Emergencia vial Pescadero.jpg
Blu Radio. Emergencia vial Pescadero //Foto: Sociedad Santandereana de Ingenieros
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

La crítica situación vial en el kilómetro 58 del sector de Pescadero, sobre la Ruta 45A entre Bucaramanga y San Gil, llevó a la Sociedad Santandereana de Ingenieros a solicitar una intervención inmediata del Gobierno Nacional para evitar que continúe deteriorándose uno de los principales corredores viales del oriente colombiano.

A través de un comunicado dirigido a entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el gremio advirtió que es urgente garantizar la conectividad entre Bucaramanga y Bogotá mediante la ejecución de obras de emergencia, mientras se estructura y ejecuta una solución definitiva para estabilizar el tramo afectado.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros recomendó declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que permitiría contratar de forma inmediata una empresa con experiencia para ejecutar las obras de aseguramiento de la banca que aún permanece en pie y reducir el riesgo de una pérdida total del corredor vial.

Además, el gremio señaló que de manera paralela deben adelantarse trabajos para controlar el cauce principal del río Chicamocha, con el fin de proteger el pie de la ladera y disminuir el impacto que la corriente ejerce sobre la estructura de la vía. Como alternativas, propuso la participación del Batallón de Ingenieros Militares o de las empresas que explotan materiales granulares en esa zona para ejecutar estas labores.

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La organización advirtió que la emergencia no solo compromete la movilidad de Santander, sino que también afecta la conexión terrestre con el centro del país, por lo que insistió en la necesidad de actuar con rapidez antes de que las condiciones geológicas y las lluvias agraven el panorama.

Finalmente, la Sociedad Santandereana de Ingenieros manifestó que pone a disposición de las autoridades nacionales y departamentales toda su capacidad técnica y profesional para apoyar la búsqueda de una solución que permita recuperar la estabilidad del corredor y garantizar la movilidad de miles de usuarios que diariamente transitan por esta vía estratégica.

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