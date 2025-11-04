Taxistas de Bucaramanga preparan paro en la vía hacia el aeropuerto Palonegro

Los taxistas del área metropolitana de Bucaramanga anunciaron un paro en la vía que conduce al aeropuerto internacional Palonegro, en protesta por lo que consideran un trato desigual y una persecución contra los conductores que no hacen parte del consorcio autorizado para operar en la terminal aérea.

Según los voceros del gremio, la manifestación busca exigir a las autoridades el cumplimiento de la Resolución 10025 del 3 de octubre de 2024, emitida por la Superintendencia de Transporte, que prohíbe la privatización de los servicios de transporte en los terminales aéreos y terrestres del país.

Cabe recordar que en dicha resolución se le ordenó “al Concesionario Aeropuertos de Oriente S.A.S., de forma inmediata, elimine cualquier forma de direccionamiento o vulneración al derecho de libre elección que tienen los pasajeros que arriban a la terminal de transporte aérea a la hora de elegir el tipo de transporte terrestre en el cual desea transportarse para salir de la terminal aérea. Sea este o no perteneciente al Consorcio Taxi Aeropuerto”.

Uno de los líderes del gremio explicó que la inconformidad se centra en la concesión Aeropuertos del Oriente, administradora del aeropuerto Palonegro, que a su vez entregó el manejo del servicio de transporte al Consorcio Taxi Aeropuerto.



“Ellos se dedicaron al recaudo y a la persecución de los conductores que no hacemos parte del consorcio. En compañía del secretario de Tránsito de Lebrija y la Secretaría de Tránsito de Girón, han venido hostigando al gremio de taxis legal que no está vinculado a su negocio”, denunció el vocero.

El representante del gremio señaló además que, pese a los acercamientos con las autoridades departamentales, no ha habido soluciones concretas: “Tuvimos la intermediación de la Gobernación de Santander, con la participación del secretario del Interior, y creímos en la buena fe de las autoridades. Pero no hay resultados. Solo recibimos comparendos, sanciones y más persecución”, afirmó.

Los conductores manifestaron que esta semana se definirá la “hora cero” del paro, que tendría como punto principal la vía de acceso al aeropuerto Palonegro. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de inicio, el gremio advirtió que la protesta se mantendrá “hasta que se garanticen condiciones de igualdad para todos los taxistas”.

Publicidad

El objetivo, según los organizadores, no es afectar a los usuarios sino “visibilizar una situación de injusticia que lleva meses sin solución”.

El reclamo de los taxistas no es nuevo. Desde mediados de 2024 han denunciado presuntas irregularidades en el manejo del transporte hacia y desde el aeropuerto, asegurando que solo un grupo reducido de conductores vinculados al consorcio puede recoger pasajeros en la terminal, mientras los demás son sancionados o retirados del lugar.

El gremio pide a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte que intervengan para hacer cumplir la norma que, según ellos, respalda su derecho a operar libremente sin intermediarios privados.

Publicidad

Se espera que en los próximos días se informe oportunamente el cronograma del paro, pues de esta forma se evitará que se afecte completamente la movilidad hacia el principal aeropuerto del oriente colombiano.