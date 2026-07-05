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Tráfico lento hacia el centro del país por cierres viales en Floridablanca

Más de 3.000 atletas participan en la competencia atlética, mientras los cierres obligan a los conductores a replantear sus recorridos los más afectados son los que viajan hacia Bogotá.

Cierres viales en Floridablanca
Imagen de las autoridades. Cierres viales en Floridablanca
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

La quinta edición de la Media Maratón de Floridablanca se desarrolla este domingo con la participación de más de 3.000 atletas en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del oriente colombiano. La jornada ha generado cierres viales y congestión en los principales corredores del sur del área metropolitana de Bucaramanga.

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Desde las primeras horas de la mañana, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca puso en marcha un plan especial de movilidad con cierres temporales entre las 4:30 a. m. y las 11:00 a. m.

Jhair Castellanos, director de tránsito del municipio, confirmó que hay cierres totales y parciales: "Las restricciones se concentran en el sector de Makro, el Anillo Vial, la autopista Floridablanca-Piedecuesta con cierre total, la paralela de la autopista, Ruitoque Bajo y el sector del Parador La Hormiga, por donde transita el recorrido de la competencia".

Como alternativas, las autoridades habilitaron retornos en Ruitoque, Acapulco y La Hormiga e invitaron a los conductores a planear sus desplazamientos con anticipación.

La carrera comenzó en el sector de Makro sobre el Anillo Vial. La prueba de 21 kilómetros tuvo su partida a las 6:00 de la mañana, seguida por las categorías de 10K y 5K. Los participantes recorren algunos de los sitios más representativos de la "Ciudad Dulce", en un evento que reúne tanto a atletas aficionados como a corredores élite provenientes de Santander y otras regiones del país.

El dispositivo de movilidad cuenta con la presencia de agentes de tránsito en los puntos de mayor afluencia vehicular para garantizar la seguridad de los corredores y minimizar el impacto sobre la circulación. No obstante, durante la mañana se registran congestiones en varios tramos de la autopista Floridablanca-Piedecuesta y el Anillo Vial, por lo que las autoridades mantienen el llamado a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en vía.

La Media Maratón de Floridablanca es organizada por Running Bucaramanga y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Floridablanca, a través de Ideflorida. Además de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, el evento busca impulsar el turismo deportivo y dinamizar sectores como la hotelería, el comercio y la gastronomía del municipio.

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