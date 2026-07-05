Tráfico lento hacia el centro del país por cierres viales en Floridablanca

La quinta edición de la Media Maratón de Floridablanca se desarrolla este domingo con la participación de más de 3.000 atletas en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del oriente colombiano. La jornada ha generado cierres viales y congestión en los principales corredores del sur del área metropolitana de Bucaramanga.

Desde las primeras horas de la mañana, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca puso en marcha un plan especial de movilidad con cierres temporales entre las 4:30 a. m. y las 11:00 a. m.

Jhair Castellanos, director de tránsito del municipio, confirmó que hay cierres totales y parciales: "Las restricciones se concentran en el sector de Makro, el Anillo Vial, la autopista Floridablanca-Piedecuesta con cierre total, la paralela de la autopista, Ruitoque Bajo y el sector del Parador La Hormiga, por donde transita el recorrido de la competencia".

Como alternativas, las autoridades habilitaron retornos en Ruitoque, Acapulco y La Hormiga e invitaron a los conductores a planear sus desplazamientos con anticipación.



La carrera comenzó en el sector de Makro sobre el Anillo Vial. La prueba de 21 kilómetros tuvo su partida a las 6:00 de la mañana, seguida por las categorías de 10K y 5K. Los participantes recorren algunos de los sitios más representativos de la "Ciudad Dulce", en un evento que reúne tanto a atletas aficionados como a corredores élite provenientes de Santander y otras regiones del país.

El dispositivo de movilidad cuenta con la presencia de agentes de tránsito en los puntos de mayor afluencia vehicular para garantizar la seguridad de los corredores y minimizar el impacto sobre la circulación. No obstante, durante la mañana se registran congestiones en varios tramos de la autopista Floridablanca-Piedecuesta y el Anillo Vial, por lo que las autoridades mantienen el llamado a utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal en vía.

La Media Maratón de Floridablanca es organizada por Running Bucaramanga y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Floridablanca, a través de Ideflorida. Además de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, el evento busca impulsar el turismo deportivo y dinamizar sectores como la hotelería, el comercio y la gastronomía del municipio.