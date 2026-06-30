Tragedia de santandereana por terremoto en Venezuela: relato de su hijo conmueve al mundo

La historia de la santandereana Maira Mercedes Carvajal Betancourt, de 45 años, se convirtió en uno de los rostros más dolorosos de la tragedia que dejaron los terremotos registrados en Venezuela. La auxiliar de vuelo perdió la vida tras el colapso del edificio donde vivía en La Guaira, mientras que su hijo, Mateo Masyrubi Carvajal, de apenas siete años, sobrevivió y con un desgarrador testimonio ha conmovido a millones de personas.

Nacida en Bucaramanga, Maira decidió emigrar hace varios años a Venezuela en busca de nuevas oportunidades. Allí desarrolló su carrera como azafata de una aerolínea y conformó su familia junto a su esposo, Neiry Masirubyca, piloto de profesión. Ambos establecieron su hogar en el Club Residencial Caribe Palmar, en La Guaira, donde también crecían a su hijo Mateo.

🇻🇪 Niño sobrevivió al sismo, pero perdió a su madre bajo los escombros



El testimonio de Mateo, un niño que logró sobrevivir tras quedar atrapado entre los escombros durante el terremoto en Venezuela, ha conmovido a miles de personas.



De acuerdo con su relato, permaneció junto a… pic.twitter.com/Oa8GfLiGcu — Antena Noticias (@antenanoticias) June 29, 2026

Hace dos años, la familia regresó temporalmente a Bucaramanga para asistir a las exequias de un ser querido. Aquella visita, que parecía un reencuentro más con sus raíces, terminó siendo la última ocasión en la que Maira pisó la ciudad donde nació.

La madrugada del pasado 24 de junio cambió para siempre la vida de la familia. Los dos fuertes terremotos provocaron el desplome total de la torre dos del conjunto residencial Caribe Palmar, precisamente el edificio donde residían.



"Sabemos que vivía en la zona de La Guaira y que el edificio donde estaba, el Club Residencial Caribe Palmar, fue el que colapsó completamente. La torre uno quedó en pie, pero la torre dos, donde ella vivía, se vino abajo", relató Aleida Rodríguez, prima de la víctima.

Mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de búsqueda entre los escombros, familiares de Maira en Bucaramanga intentaban conocer su paradero y el de su esposo e hijo a través de redes sociales.

Fue entonces cuando encontraron un video grabado durante el rescate que terminó estremeciendo al mundo. En las imágenes aparece Mateo, aún entre los restos del edificio, narrando con serenidad lo ocurrido.

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"Yo me llamo Mateo, vengo de La Guaira; el único que sobrevivió a este derrumbe fui yo. Estaba solo con mi mamá porque mi papá salió. Ella dejó de respirar ayer a las siete y treinta".

Recuerdan a Mateo, que al ser rescatado nos dije su mami murió al lado de él y estaba solo, gracias a Dios ya está con su papá 🙋‍♀️🫶🏻🙏🏻 pic.twitter.com/EGJl0qSO5d — Mi Venezuela LIBRE! (@PMT67) June 29, 2026

Las palabras del menor, pronunciadas con una entereza que contrasta con la magnitud de la tragedia, se viralizaron rápidamente y despertaron una ola de solidaridad en distintos países.

Hoy, Floridablanca lamenta la muerte de una de sus hijas, mientras la historia de Mateo se ha convertido en un símbolo del dolor que dejó el desastre y de la esperanza que representa la vida del único sobreviviente de su familia en aquel apartamento.