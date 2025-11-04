‘Tuimbi’, el personaje educativo que enseña y divierte a los niños

El periodista Bernardo Polo, reconocido por su trayectoria profesional en Bucaramanga, hace parte del proyecto educativo que busca transformar la manera en que los niños se relacionan con las pantallas. Se trata de ‘Tuimbi’, un colorido personaje que viaja por parques de diversiones, museos y diferentes lugares para enseñar a los más pequeños sobre arte, ciencia, naturaleza y manualidades, combinando aprendizaje y diversión.

En entrevista con Blu Radio, Polo explicó que detrás de Tuimbi hay un equipo de producción comprometido en ofrecer contenido de calidad, que entretenga sin perder su valor educativo.

“Sabemos que hoy es imposible alejar completamente a los niños de las pantallas, por eso decidimos ofrecer una alternativa donde puedan aprender, jugar e interactuar también con sus padres”, afirmó.

El personaje, que se caracteriza por su vestuario en tonos morado y amarillo, pantalón morado, camiseta amarilla, chaqueta morada y gafas, representa a un ser que viene de otro planeta a explorar la Tierra. En ese proceso, Tuimbi aprende de su entorno y comparte esos conocimientos con los niños que lo siguen.



“Visitamos parques, museos y lugares donde los niños pueden explorar colores, formas y sensaciones junto al personaje. También hacemos manualidades sencillas que pueden realizar en casa con la ayuda de sus padres. La idea es fortalecer el aprendizaje desde el juego y el vínculo familiar”, explicó Polo.

El nombre Tuimbi nació de un videojuego que el equipo creativo jugaba en su adolescencia. Lo adaptaron y transformaron para crear una identidad cercana, moderna y fácil de recordar. Desde su lanzamiento, el proyecto ha tenido una acogida sorprendente. “Pensamos que el proceso iba a ser más lento, pero la recepción ha sido muy buena, tanto por parte de los niños como de los padres. Nos dicen que es un contenido sano, educativo y divertido”, señaló.

A finales de octubre, Tuimbi se presentó por primera vez ante el público en un centro comercial de Bogotá, donde mostró tres coreografías de canciones propias. El objetivo para 2026 es llevar al escenario un musical infantil inspirado en el universo del personaje.

El contenido de Tuimbi puede verse en el canal de YouTube Tuimbi Oficial, donde ya están disponibles varios capítulos de entre 15 y 20 minutos, además de videos cortos con actividades educativas. En Instagram, el proyecto se encuentra como @soytuimbi, espacio donde se comparten noticias, eventos y materiales de aprendizaje.

“Queremos ofrecer un contenido sano y formativo. Que los niños aprendan y se diviertan, y que los padres puedan confiar en lo que están viendo sus hijos”, concluyó Polo.