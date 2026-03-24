Un santandereano hace parte de los sobrevivientes del avión accidentado en Putumayo

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión militar tipo Hércules se accidentó, tiene en vilo a la familia del santandereano Albeiro Malaver Rivero, quien hacía parte de la tripulación de la aeronave.

El joven, nacido en Charalá, hace parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y viajaba en el avión que se estrelló poco después de despegar con 125 ocupantes.

Entre las víctimas de la tragedia hay 58 soldados, seis miembros de la Fuerza Aérea y dos policías.

La familia del santandereano Albeiro Malaver y la comunidad del municipio de Charalá piden a los colombianos que se unan en oración para que este joven pueda recuperarse. Malaver Ribero permanece bajo observación médica en el Hospital Militar Central.



El santandereano Albeiro Malaver Rivero, uno de los integrantes de la tripulación del avión accidentado en Putumayo, se encuentra recibiendo atención médica en el hospital militar de Bogotá. En Charalá sus familiares y amigos oran por su pronta recuperación #MañanasBlu pic.twitter.com/8zAT8zrMzT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 24, 2026

"Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación", expresó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López.

El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

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De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 “que no revisten mayor gravedad”, fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.

Cabe recordar que el accidente ocurrió cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.

#Nación Lo que se sabe del accidente de avión Hércules que deja 66 muertos en Putumayo https://t.co/x4T2fdzCFw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 24, 2026

“La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien es general retirado de la FAC.

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Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.