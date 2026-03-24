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Un santandereano hace parte de los sobrevivientes del avión accidentado en Putumayo

El joven nacido en el municipio de Charalá es atendido en el Hospital Militar de Bogotá después de ser trasladado desde Puerto Leguízamo.

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