Único plazo para pago de impuesto vehicular sin sanción en Santander es el 30 de junio

El recaudo del impuesto vehicular en Santander avanza por debajo de la meta trazada para este año. A la fecha, el departamento ha obtenido $84.000 millones, mientras que la proyección para 2026 fue ajustada a cerca de $250.000 millones, según informó la secretaria de Hacienda, Diana Durán.

“Inicialmente, la meta era de $150.000 millones, pero las expectativas aumentaron debido a las necesidades de inversión del departamento. No obstante, el ritmo de pago se ha visto afectado durante abril por factores como la temporada de Semana Santa y recientes situaciones de orden público”, señaló la funcionaria.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios de vehículos para que cumplan con esta obligación antes de la fecha límite establecida que es el 30 de junio para 2026, que este año es única para todos los contribuyentes, sin distinción por número de placa.

“Es importante realizar el pago oportunamente para evitar sanciones e intereses”, advirtió Durán, al recordar que la sanción mínima por mora asciende a $262.000.



Uno de los puntos más críticos es la alta cartera pendiente. Actualmente, la deuda por impuesto vehicular en el departamento alcanza los $690.000 millones. De esta cifra, cerca de $400.000 millones corresponden a sanciones, $157.000 millones a intereses y aproximadamente $140.000 millones al valor del impuesto.

Además, más de 224.000 vehículos se encuentran en mora, lo que evidencia un rezago importante en el cumplimiento de esta obligación.

“No es posible otorgar amnistías ni alivios tributarios, debido a que este impuesto corresponde a una renta nacional cedida a los departamentos, lo que limita las decisiones a nivel territorial”, explicó la secretaria de Hacienda, Durán.

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Como alternativa, la Gobernación invitó a los contribuyentes a ponerse al día mediante acuerdos de pago o cancelando primero la vigencia actual, que aún no genera intereses, y luego saldando deudas anteriores de forma progresiva.

El pago puede realizarse a través de la página web del departamento o en entidades financieras autorizadas.