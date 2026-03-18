Victoria Casallas, elegida para liderar Asociación de Primeras Damas del País

Santander asumió un nuevo liderazgo a nivel nacional tras la elección de la primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, como presidenta de la Asociación de Primeras Damas de Colombia, organización enfocada en el empoderamiento y la dignificación de las mujeres en el país.

La designación se dio en el marco de la conformación de la nueva junta directiva de la asociación, en la que participan representantes sociales de diferentes regiones.

El nombramiento, que tendrá una duración de dos años, reconoce el trabajo que ha venido desarrollando desde el departamento, especialmente en iniciativas dirigidas a fortalecer el tejido social, promover oportunidades para poblaciones vulnerables y fomentar el liderazgo femenino.

Desde Santander, la ahora presidenta de Asodamas ha impulsado programas enfocados en la autonomía económica de las mujeres y su participación activa en el desarrollo social. Entre estos se destacan espacios como el Centro de Emprendimiento e Innovación “Casa Social de la Mujer”, el Centro de Artes y Oficios “Las Emprendedoras” y el Centro Agroindustrial para la Mujer Rural, orientados a la generación de ingresos, el fortalecimiento de capacidades y la construcción de comunidades sostenibles.



Además, su liderazgo se ha consolidado a través de iniciativas como la Red de Valor Social y su rol al frente de la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander, desde donde se promueve el voluntariado y la articulación ciudadana en el departamento.

Con este nuevo cargo, Casallas tendrá la responsabilidad de liderar una agenda de alcance nacional enfocada en articular esfuerzos entre territorios, fortalecer alianzas institucionales y priorizar programas con impacto en mujeres, niñez y familias colombianas.

La nueva junta directiva de Asodamas quedó conformada por representantes de distintas regiones del país, lo que permitirá consolidar un trabajo conjunto orientado a impulsar políticas y proyectos sociales con enfoque de género e inclusión.