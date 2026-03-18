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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Victoria Casallas, elegida para liderar Asociación de Primeras Damas del País

Victoria Casallas, elegida para liderar Asociación de Primeras Damas del País

Casallas obtuvo un respaldo mayoritario con 73 votos a favor de un total de 74, lo que evidencia la confianza en su gestión y liderazgo.

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