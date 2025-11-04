Videovigilancia en Bucaramanga: de 808 cámaras sirven 526

De las 808 cámaras de seguridad instaladas en Bucaramanga, 526 están actualmente en funcionamiento, mientras que 208 permanecen fuera de servicio debido a fallas técnicas, desgaste o vandalizadas. Así lo confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien aseguró que junto a la Alcaldía se adelanta un plan para recuperar la totalidad del sistema de videovigilancia.

“Estamos trabajando con la Alcaldía Municipal para poner en funcionamiento el mayor número de cámaras en el menor tiempo posible. Tener una cámara en la calle es contar con una visión directa de lo que ocurre y poder monitorearlo desde la central”, explicó el general Quintero.

Las cámaras están distribuidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo zonas críticas donde la Policía requiere fortalecer la vigilancia para prevenir delitos como hurtos, atracos y casos de violencia. Según el oficial, los equipos que aún están fuera de servicio serán sometidos a mantenimiento o sustitución según su estado técnico.

El comandante destacó que el sistema de cámaras ha sido clave en varias investigaciones recientes, permitiendo identificar a responsables de hurtos y allanamientos, e incluso lograr condenas.



“Las cámaras han sido fundamentales en el seguimiento de casos de hurto y de domicilios. Han aportado pruebas importantes para capturar y judicializar a los delincuentes”, señaló.

Además del plan de recuperación del sistema de videovigilancia, la Policía Metropolitana anunció nuevas estrategias de monitoreo. Actualmente, la institución cuenta con un dron operativo y trabaja con la administración municipal para adquirir tres más. También se gestiona el regreso del helicóptero “Halcón” de la Policía, que reforzaría la vigilancia aérea en la capital santandereana.

“Esta semana tendremos una reunión en Bogotá para retomar la presencia del Halcón en Bucaramanga. Es un apoyo muy importante para la vigilancia aérea y la coordinación con nuestras unidades en tierra”, agregó el general Quintero.

El propósito de estas acciones, según las autoridades, es fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de reacción frente a los delitos que afectan a los ciudadanos en Bucaramanga y su área metropolitana.