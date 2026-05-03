Violento ataque en Piedecuesta deja un joven de 17 años muerto y otro menor herido

La violencia no dio tregua durante las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga. Una serie de ataques con arma de fuego en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga y Floridablanca dejaron como saldo un menor de edad fallecido y cuatro personas más heridas, entre ellas otro menor, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El hecho más grave se registró en la madrugada de este domingo en el barrio Palermo I, en Piedecuesta. De acuerdo con el reporte oficial, dos adolescentes que se desplazaban en una motocicleta de placas GBH55D con destino al barrio El Zafiro, donde residían, fueron interceptados por dos hombres en un vehículo similar.

Sin mediar palabra, el parrillero de la motocicleta agresora desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. En el lugar del ataque perdió la vida un joven de 17 años debido a la gravedad de los impactos. Su acompañante, un adolescente de 16 años, resultó herido con un impacto de bala en el antebrazo izquierdo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Piedecuesta, donde se recupera.

Foto: referencia, AFP

Horas antes del crimen en Palermo I, otro hecho de sangre se presentó en la zona limítrofe entre los barrios La Candelaria y Cenaprov, también en Piedecuesta. En el sector de la ribera del río, un hombre identificado como Kevin Andrés Giraldo García, de 26 años, resultó gravemente herido tras sostener una discusión con otro sujeto.



El agresor le propinó un disparo con orificio de entrada y salida antes de huir de la zona. Se conoció que Giraldo García registra antecedentes judiciales y estuvo recluido en la cárcel de San Gil en 2020 por el delito de hurto. Debido a la complejidad de su herida, tras recibir atención primaria en el hospital local, fue remitido al Hospital Universitario de Santander (HUS) en Bucaramanga.

La racha violenta se extendió al municipio de Floridablanca, específicamente al sector de las Torres de Altos de Bellavista. Información preliminar indica que se registró un intento de sicariato que dejó como saldo una persona herida, cuya identidad y estado de salud permanecen bajo reserva.

Este nuevo incidente ha generado profunda consternación entre los residentes de las torres, quienes denuncian un deterioro en la seguridad y exigen una intervención contundente por parte de la Policía.

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Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha confirmado capturas relacionadas con estos tres casos. Investigadores de la Sijín adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de estos ataques que empañaron el fin de semana en la región.