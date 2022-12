Abuela con COVID-19 fue víctima del paseo de la muerte en Bucaramanga

Se trata de la señora Esperanza Jerez Duarte, de 71 años, quien no aguantó el presunto colapso en la ocupación de camas de cuidados intensivos durante este fin de semana en Santander y murió esperando que la atendiera una clínica u hospital del área metropolitana de Bucaramanga.

Llegó al hospital de Lebrija -que es de primer nivel- con insuficiencia respiratoria aguda y desde allí fue trasladada al área metropolitana de Bucaramanga donde los médicos y su familia pidieron ayuda desesperada en la clínica Comuneros, Foscal, Hospital Universitario de Santander y hasta en el Hospital del Norte, pero en ninguno, según denuncian, fue posible que la recibieran.

“En Lebrija por ser de primer nivel no la podían atender como debía ser, primero la trasladamos nosotros mismo en carro particular, en la clínica Comuneros no la atendieron por no tener convenio con la EPS Comparta, en el Hospital Universitario de Santander ni le tomaron la temperatura porque no podían recibirla argumentando que no había cupo, en la Foscal tampoco pudieron recibirla, un médico muy amablemente la revisó pero dijo que no podían tenerla porque oficialmente no se sabía era paciente COVID”, dijo Diana Vergara, nieta de la paciente.

Luego de no encontrar ayuda, decidieron regresar al hospital de Lebrija, donde los médicos hicieron toda la gestión para lograr una remisión hacia un centro médico que tuviera UCI. Bajaron nuevamente a Bucaramanga, en ambulancia, pero tampoco encontraron cupo.

El médico Andrés Lloreda, de Lebrija, la reanimaba para que siguiera con vida. El galeno no aguantó la indignación y publicó un video donde contó la difícil situación que atraviesa el departamento por falta de camas de cuidados intensivos.

“Es una situación crítica, tenemos a esta paciente con insuficiencia respiratoria aguda, en ninguna institución de salud la atienden luego de que recorrieran por más de cinco horas las clínicas de Bucaramanga y no fue posible, no hubo cupo de UCI y la paciente tuvimos que devolverla a nuestro primer nivel”, relató el médico.

Ayer la ambulancia recorrió toda B/manga y el área metropolitana pero no hubo ningún cupo en UCI para mi nonita Esperanza, quien presenta en este momento insuficiencia respiratoria aguda y alta probabilidad de fallecer. ESTA ES LA DENUNCIA PÚBLICA grabada hoy en la madrugada por pic.twitter.com/62ThdU2A1C — Diana (@DianaVergara07) August 1, 2020

La familia de la adulta mayor, en diálogo con BLU Radio, pidió justicia por la muerte de su mamá e hizo un llamado de atención a la gobernación de Santander para que habilite más camas UCI en el departamento.

Se espera que este domingo la Secretaría de Salud entregue un balance de ocupación de camas UCI. Según informa la entidad, esta semana había una ocupación del 72% pero son los ciudadanos quienes denuncian que la realidad es diferente a las cifras que tiene la Gobernación de Santander.