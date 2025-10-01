Advierten riesgos en alimentos para gatos: tendrían bacterias que llevarían a la muerte

Recientemente se abrió un debate a raíz de un estudio que encendió las alarmas sobre los riesgos que representan algunos alimentos para gatos, en especial aquellos que son liofilizados y suelen venderse a temperatura ambiente.

De acuerdo con la investigación publicada en septiembre por la revista Communications Biology, se detectó que en este tipo de productos podían encontrarse bacterias como Salmonella, Cronobacter, Escherichia coli y Clostridium. No obstante, el hallazgo no quedó ahí: también aparecieron genes de resistencia antimicrobiana, lo que implica riesgos tanto para los gatos como para los humanos.



Investigación sobre alimentos para gatos y salud pública

El estudio revisó 112 productos comerciales adquiridos en tiendas y plataformas digitales de Estados Unidos entre 2021 y 2023. De ellos, 85 correspondían a alimentos crudos (incluidos parcialmente cocidos) y 27 eran convencionales. Los resultados mostraron que únicamente los alimentos crudos presentaban bacterias, con una diversidad microbiana significativamente más alta que la de los procesados convencionalmente.

El hallazgo que más preocupación generó fue que el 91% de las muestras contenía al menos un gen de resistencia antimicrobiana. Además, se identificaron genes de parásitos como Cryptosporidium y Sarcocystis, así como hongos como Aspergillus flavus, vinculado a ingredientes vegetales en mal estado.

Gato comiendo croquetas Foto: Freepik

Riesgos de transmisión de bacterias a humanos

Expertos califican la situación como delicada, ya que estos alimentos podrían actuar como vehículos de transmisión zoonótica, es decir, patógenos que pasan de los animales a los humanos. Esto supone un riesgo mayor para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Frente a ello, especialistas recomiendan extremar precauciones con los productos liofilizados, ya que no están completamente cocidos y podrían poner en riesgo la salud. A esto se suma que, en muchos casos, carecen de regulaciones estrictas y de un etiquetado claro, a pesar de comercializarse como seguros.



¿Qué tan peligrosas son estas bacterias?

Las bacterias Salmonella, Cronobacter, Escherichia coli y Clostridium representan un riesgo considerable para la salud humana. El cuadro más común es la intoxicación alimentaria, acompañada de diarrea, calambres abdominales y fiebre.

Salmonella y la mayoría de cepas de E. coli suelen provocar síntomas autolimitados, aunque existen variantes como la O157:H7 que generan toxinas capaces de producir el síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave que puede causar insuficiencia renal.

Cronobacter, por su parte, es especialmente riesgosa para los recién nacidos, ya que puede causar meningitis o sepsis con consecuencias fatales o discapacidades a largo plazo, frecuentemente asociadas a la fórmula infantil en polvo.

El género Clostridium también es peligroso: C. difficile provoca colitis severa y puede resultar mortal en ancianos y pacientes hospitalizados, mientras que C. botulinum causa botulismo, una intoxicación poco común pero letal.

Según MedlinePlus, las infecciones graves por estos patógenos, particularmente en los grupos vulnerables, pueden derivar en la muerte. Por eso, los investigadores insisten en la necesidad de fortalecer la regulación, el control y la información al consumidor en torno a los alimentos crudos para gatos.