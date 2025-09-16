En vivo
Afidro alerta al Gobierno por crisis financiera de la Nueva EPS

Afidro alerta al Gobierno por crisis financiera de la Nueva EPS

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advierte sobre la situación financiera crítica de la Nueva EPS, respaldada por un informe de la Contraloría General que prevé su inviabilidad estructural para finales de 2025 si no se toman medidas urgentes.

Pacientes de Nueva EPS denuncian retrasos en atención
Nueva EPS.
Foto: Image Fx
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:48 p. m.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), manifestó su preocupación por la crisis que atraviesa la Nueva EPS y realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la situación.

De acuerdo con Afidro, la crisis actual es la materialización de advertencias previas emitidas por diversos actores del sector. Por lo que según indican, el déficit financiero afecta a toda la cadena de valor de la salud, incluyendo a la industria farmacéutica. Según el sector, la Superintendencia está lejos de mitigar los riesgos y la intervención adoptada ha deteriorado la situación financiera y administrativa de la entidad, situación que se ha profundizado con el tiempo.

Aldo Cadena deja de ser representante legal de la Nueva EPS y nombran interventor
Nueva EPS
X: @GCuidandoGente

Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la posible quiebra de la Nueva EPS podría ocasionar la interrupción de tratamientos esenciales y comprometer el principio de aseguramiento para millones de colombianos, lo que podría derivar en una crisis humanitaria y de salud pública.

La Asociación hace un llamado para que se implementen medidas urgentes que garanticen la estabilidad financiera de la Nueva EPS y eviten un impacto negativo en el sistema de salud del país.

