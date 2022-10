Alcalde de Cali anuncia ‘bloqueo sanitario’ en el sur de la ciudad

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que desde este martes al mediodía busca adelantar un "bloqueo sanitario" en el sur de la capital vallecaucana para contener la llegada de venezolanos que vienen desde Ecuador.

Habrá "bloqueo sanitario" en Cali por masiva llegada de migrantes de Ecuador

El llamado “bloqueo sanitario” pretende contener la posible llegada del coronavirus a la capital del Valle del Cauca, a través de los migrantes venezolanos que están llegando desde el sur del país.

“Por la vida de ellos, por la vida de los caleños y por la vida de todos, nosotros necesitamos hacer un bloqueo sanitario en el sur de la ciudad. No se puede permitir más. He convocado a la gobernadora Clara Luz Roldán y al alcalde de Jamundí a que adelantemos un bloqueo sanitario, ojalá lo podamos adelantar en el puente Guillermo León Valencia para que no se pueda posibilitar el ingreso de personas, que deben tener una cuarentena antes”, indicó el alcalde de Cali.

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 21, 2020

El mandatario, además, aseguró que pedirá al Gobierno nacional y a Fenalco el aplazamiento del Día de la Madre, debido a la actual contigencia. Ospina propuso que la celebración se lleve a cabo en septiembre.

El ultimo reporte del Ministerio de Salud indicó que en Cali hay 528 personas infectadas. En la capital del Valle, 29 personas han muerto por causas relacionadas con la enfermedad.