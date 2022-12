Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirma que tiene coronavirus

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dio a conocer que tiene COVID-19. "Después de realizarme la prueba para Covid19 el viernes, como cada 8 días, el resultado fue positivo", comunicó el mandatario antioqueño.

"El viernes, en horas de la tarde, como cada ocho días, me realicé una prueba para el coronavirus. Esta prueba dio un resultado positivo con una baja carga viral, lo que hacía tener algunas dudas que obligaron a hacer una segunda prueba", indicó en un video el mandatario antioqueño.

“Esa segunda prueba ha resultado positiva, acabo de recibir el resultado y por tal razón me he movido al Puesto de Mando Unificado PMU. será el lugar donde estaré tomando las decisiones en estos 15 días de aislamiento. No tengo símtomas como el 80 % de las personas que son contagiadas", agregó.

Cabe recordar que el alcalde de Medellín había informado que cada ocho días se estaba practicando una prueba de COVID-19 y que desde hace varias semanas se había aislado en la casa de su secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

La semana pasada el gobernador (e) Luis Fernando Suárez dio a conocer que también tenía COVID-19 y que su contagio se habría dao por compartir una chocolatina.

