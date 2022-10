Alcaldía anuncia segunda entrega de ayudas para quienes aún no regresan al trabajo

Tras la extensión de la cuarentena hasta el 25 de mayo de 2020 y que fue anunciada por el Presidente de la República, Iván Duque, en la Alcaldía de Medellín anunciaron que ya se prepara la segunda entrega de ayudas humanitarias a quienes no las han recibido y aún no regresan al trabajo.

Publicidad

De acuerdo con información del secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, en el área metropolitana hay activadas 891.000 personas para trabajar en las industrias exentas por el decreto 593 del 24 de abril de 2020.

Y que, además, con últimas medidas anunciadas por Iván Duque en la Alcaldía de Medellín estarían calculando que otras 100.000 personas podrán trabajar en los próximos días. Es decir, más o menos un millón de personas retornarán a laborar.

Le puede interesar: En este enlace puede verificar si está autorizado para movilizarse en Medellín

“Sin embargo, hay algunas industrias como el comercio que todavía no pueden abrir, y muchas de esas personas están en flagelo porque no tienen ayudas económicas. Entonces, ya vamos a cruzar no solo las bases de datos que teníamos del Sisbén, del adulto mayor o de las personas que les hicimos la transacción, sino que ya sabemos quienes están trabajando y quienes no”, mencionó el secretario.

Publicidad

Gracias a los cruces de información estadística, hasta el momento se han realizado 211.000 giros de $100.000 que han sido reclamados por las familias vulnerables a través de la red Efecty y en los puntos Gana.

Le puede interesar: Gobernador de Antioquia plantea reapertura total de municipios sin COVID-19

Publicidad

Estas transacciones y los otros datos le han servido a la Alcaldía para georreferenciar a través de un mapa inteligente a las personas que se encuentran en una condición vulnerable por la pandemia del coronavirus.

“Nosotros hicimos un mapa donde tenemos no solamente de forma territorial donde reclamaron los giros, o donde las personas vivían, porque nos lo decían a través de la plataforma. Sino también, cuántos por barrio, o por cuadra recibieron o la transacción, o un paquete alimentario o un subsidio del Gobierno Nacional”, explicó Esteban Restrepo.

Publicidad

Le puede interesar: Hospitales en crisis por deudas y cancelación de citas durante cuarentena

En total, desde el comienzo de la cuarentena, la Alcaldía de Medellín ha atendido a cerca de 600.000 familias ya sea con dinero o kits alimentarios.

Publicidad

Por ahora, y frente al nuevo periodo de cuarentena, desde la Secretaría de Gobierno de la capital antioqueños preveen otras 125.000 transacciones para las personas no están recibiendo ningún salario y que, por las bases de datos, saben que tienen un problema económico.

Le puede interesar: Hospital General de Medellín operará la clínica de la 80 por contingencia de COVID-19