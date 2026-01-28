Alerta en el mundo por el virus Nipah: cuáles son los síntomas a los que debe prestar atención

La reciente confirmación de varios casos del virus Nipah en India, incluyendo una muerte, volvió a encender las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales.

Más de 100 personas fueron puestas en aislamiento domiciliario como medida preventiva, mientras los pacientes reciben atención médica especializada. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su alta letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico la convierten en una amenaza de alto riesgo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este virus, que se transmite principalmente desde animales a humanos, ha causado brotes en países como Bangladesh, India, Malasia y Singapur, aunque los murciélagos que actúan como reservorio natural habitan en buena parte del sudeste asiático. Por eso, los expertos recomiendan estar atentos a los síntomas y a los mecanismos de contagio.



¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede pasar de animales a personas y también entre humanos. De acuerdo con la OMS, no existe actualmente una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, y su tasa de mortalidad puede variar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo del brote y la variante.

Virus Nipah. Foto: AFP

Además, algunos pacientes que logran sobrevivir pueden presentar secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones persistentes, dificultades cognitivas o cambios en la personalidad. En casos raros, la enfermedad puede reaparecer meses o incluso años después.



Síntomas del virus Nipah: señales de alerta

Uno de los mayores riesgos es que los primeros síntomas suelen ser similares a los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el período de incubación oscila entre cuatro y 21 días, aunque en situaciones excepcionales puede ser mayor.



Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Fatiga y malestar general

Dolores musculares

Tos y dificultad para respirar

Confusión o desorientación

En los casos más graves, puede desarrollarse encefalitis, una inflamación del cerebro que provoca convulsiones, pérdida de conciencia o incluso coma.



¿Cómo se transmite el virus Nipah?

La principal fuente de contagio son los murciélagos frugívoros del género Pteropus. Las personas pueden infectarse al tener contacto directo con estos animales o al consumir frutas y alimentos contaminados con su saliva, orina o heces.

También se ha documentado transmisión de persona a persona, especialmente a través del contacto estrecho con fluidos corporales de individuos infectados, lo que hace necesario el aislamiento temprano de los casos sospechosos.



Recomendaciones clave para prevenir el contagio

Aunque el riesgo global sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas básicas de prevención:



Evitar consumir frutas mordidas o parcialmente comidas

Mantener una adecuada higiene de manos

Evitar el contacto con personas que presenten síntomas compatibles

Buscar atención médica inmediata ante fiebre persistente y signos neurológicos

El reciente brote en India recuerda que, aunque el virus Nipah es poco común, su impacto puede ser grave. Por eso, la detección temprana y la información clara siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la salud pública.