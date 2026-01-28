Alerta en el mundo por el virus Nipah: cuáles son los síntomas a los que debe prestar atención

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La reciente confirmación de varios casos del virus Nipah en India, incluyendo una muerte, volvió a encender las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales.
Más de 100 personas fueron puestas en aislamiento domiciliario como medida preventiva, mientras los pacientes reciben atención médica especializada. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su alta letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico la convierten en una amenaza de alto riesgo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este virus, que se transmite principalmente desde animales a humanos, ha causado brotes en países como Bangladesh, India, Malasia y Singapur, aunque los murciélagos que actúan como reservorio natural habitan en buena parte del sudeste asiático. Por eso, los expertos recomiendan estar atentos a los síntomas y a los mecanismos de contagio.
El virus Nipah es un patógeno zoonótico, lo que significa que puede pasar de animales a personas y también entre humanos. De acuerdo con la OMS, no existe actualmente una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, y su tasa de mortalidad puede variar entre el 40 % y el 75 %, dependiendo del brote y la variante.
Además, algunos pacientes que logran sobrevivir pueden presentar secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones persistentes, dificultades cognitivas o cambios en la personalidad. En casos raros, la enfermedad puede reaparecer meses o incluso años después.
Uno de los mayores riesgos es que los primeros síntomas suelen ser similares a los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el período de incubación oscila entre cuatro y 21 días, aunque en situaciones excepcionales puede ser mayor.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
En los casos más graves, puede desarrollarse encefalitis, una inflamación del cerebro que provoca convulsiones, pérdida de conciencia o incluso coma.
La principal fuente de contagio son los murciélagos frugívoros del género Pteropus. Las personas pueden infectarse al tener contacto directo con estos animales o al consumir frutas y alimentos contaminados con su saliva, orina o heces.
También se ha documentado transmisión de persona a persona, especialmente a través del contacto estrecho con fluidos corporales de individuos infectados, lo que hace necesario el aislamiento temprano de los casos sospechosos.
Aunque el riesgo global sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas básicas de prevención:
El reciente brote en India recuerda que, aunque el virus Nipah es poco común, su impacto puede ser grave. Por eso, la detección temprana y la información clara siguen siendo herramientas fundamentales para proteger la salud pública.