AmCham alerta riesgo de crisis en la salud: “El llamado es de urgencia”

Durante el foro “La salud, una prioridad inaplazable”, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que el sistema de salud se encuentra en un estado delicado y que, de no tomarse medidas urgentes, Colombia podría enfrentar un escenario crítico en el corto plazo.

“Hoy ya estamos viendo que el gasto de bolsillo pasó de ser el 14% al 17% (…) El llamado es de urgencia a establecer soluciones que den voluntad de solucionar, se requiere de soluciones inmediatas y rápidas”, afirmó.

Lacouture sostuvo que la caída progresiva del sistema se relaciona con la falta de decisiones que permitan irrigar liquidez y garantizar que los pacientes accedan a tratamientos, medicamentos y demás servicios esenciales sin restricciones. Indicó que la incertidumbre sobre la reforma a la salud ha debilitado la confianza y frenado la inversión, tanto nacional como extranjera, la cual dijo ha aportado históricamente a la soberanía sanitaria mediante generación de empleo, recursos y acceso equitativo a tecnologías y servicios.

Advirtió que, si el gasto de bolsillo llega al 20 %, se configuraría una métrica internacional que indica un punto de crisis, pues las familias tendrían que destinar más recursos propios para recibir atención. El riesgo, agregó, es que la inviabilidad financiera derive en una mayor desigualdad de acceso y en un deterioro del derecho fundamental a la salud.



Ante este panorama, insistió en la necesidad de consensos entre Gobierno, sector privado y demás actores, con el fin de priorizar soluciones de corto plazo que eviten un deterioro mayor y, al mismo tiempo, sienten bases para la sostenibilidad a futuro.

Respecto al papel de Estados Unidos, Lacouture subrayó que es un aliado pragmático y respetuoso de la soberanía colombiana, que no interviene en la definición del modelo de salud. No obstante, recalcó que fortalecer la confianza es clave para mantener la inversión que ha contribuido al sector.

El llamado, concluyó, es a actuar con urgencia para proteger la vida y garantizar que el sistema pueda responder a las necesidades actuales y venideras de los colombianos.