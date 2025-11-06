En vivo
Blu Radio  / Salud  / AmCham alerta riesgo de crisis en la salud: “El llamado es de urgencia”

AmCham alerta riesgo de crisis en la salud: “El llamado es de urgencia”

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que la falta de liquidez, el aumento del gasto directo de los usuarios y la incertidumbre frente al futuro del sistema podrían llevar al país a una crisis.

