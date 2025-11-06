En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Exministros alertan que el colapso de la salud en Colombia “fue planeado”

Exministros alertan que el colapso de la salud en Colombia “fue planeado”

Un grupo de 16 exministros y exviceministros de Salud, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Augusto Galán, hizo un llamado urgente al próximo Gobierno para restablecer la estabilidad financiera, la capacidad técnica y la confianza en el sistema de salud del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad