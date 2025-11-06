Exministros alertan que el colapso de la salud en Colombia “fue planeado”

El grupo, integrado por 16 exfuncionarios, entre exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, advirtió que la crítica situación que vive el sistema de salud colombiano no es producto del azar, sino de una estrategia que buscó provocar su deterioro estructural. “El colapso de la salud fue planeado”, señalaron.

De acuerdo con el documento, en los últimos tres años el Gobierno nacional habría intentado imponer su reforma sin argumentos técnicos ni evidencia suficiente, sino mediante una “estrategia deliberada” para desfinanciar y desordenar el sistema, con el fin de justificar su reemplazo. En ese sentido, citan afirmaciones de altos funcionarios que indicaban que se debía “dejar caer” a las EPS o mantenerlas “en cuidados intensivos” para presionar el cambio institucional.

Según el grupo, estas decisiones han generado un aumento en las tutelas, quejas, desabastecimientos y demoras en la atención. También señalan incertidumbre laboral para el personal de salud y el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, mientras el sector se convierte en un escenario de confrontación política y electoral sin precedentes.

Los exfuncionarios recuerdan que el Gobierno buscó imponer una reforma estructural por decreto ordinario, pese a que la Constitución establece que estos cambios deben tramitarse en el Congreso. Esa decisión fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado, tras considerar que podría afectar la salud de la población y contrariar la legalidad vigente.



En el Legislativo, agregan, la propuesta tampoco ha logrado avanzar por falta de aval fiscal y por no cumplir los requisitos para transformar un derecho fundamental. Advierten, además, que se ha recurrido al ataque reputacional contra voces críticas, lo cual interpretan como un indicio de debilidad argumentativa.

Finalmente, el comunicado plantea que el próximo Gobierno deberá priorizar la reconstrucción del sistema: restaurar la liquidez, asegurar suficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pagar deudas, fortalecer la capacidad técnica de las entidades y recuperar la confianza ciudadana y entre los actores del sector, poniendo a los pacientes en el centro.