ASC afirma que respuesta de MinSalud confirma falta de claridad en tutela sobre equipos básicos

La Asociación de Sociedades Científicas (ASC) volvió a responder al Ministerio de Salud y aseguró que la respuesta entregada en el marco de una acción de tutela sobre los Equipos Básicos de Salud no atendió de forma exacta ni detallada las preguntas formuladas por el juez.

De acuerdo con la ASC, la autoridad judicial ordenó que la información fuera sustentada en contrataciones reales y vigentes. Sin embargo, el Ministerio mencionó la conformación de 13.473 equipos, sin aclarar cuántos de estos se encuentran activos, vigentes o en operación, ni cómo están integrados actualmente.

La asociación también cuestionó la diferencia en las cifras reportadas por la cartera de Salud. Señaló que en septiembre el Ministerio indicó que se habían girado recursos para 23.450 equipos, mientras que en la respuesta reciente no se explica qué ocurrió con cerca de 10.000 equipos ni se aclara el estado de su contratación o ejecución presupuestal.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con la conformación de los equipos. Según la ASC, el Ministerio describe perfiles posibles y hace referencia a esquemas de flexibilidad, pero no especifica cuántos profesionales integran efectivamente cada equipo ni cuántos están contratados por perfil, información que había sido solicitada expresamente en la tutela.



En relación con los salarios, la asociación indicó que la orden judicial pedía claridad sobre las remuneraciones reales. No obstante, la respuesta oficial se limitó a presentar tablas de referencia, sin certificar si esos valores corresponden a lo que se paga efectivamente ni bajo qué modalidades contractuales.

Sobre la vigilancia y control de la ejecución, la ASC señaló que el Ministerio atribuyó esta función a la Superintendencia Nacional de Salud, pero omitió mencionar que, de acuerdo con sus propios lineamientos, el Ministerio de Salud tiene un rol directo en el seguimiento del programa.

Finalmente, la Asociación de Sociedades Científicas afirmó que será el juez quien determine si la respuesta del Ministerio cumple o no con lo ordenado en la tutela y si la información entregada satisface los criterios de claridad, precisión y detalle exigidos por la autoridad judicial.