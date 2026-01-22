En vivo
ASC afirma que respuesta de MinSalud confirma falta de claridad en tutela sobre equipos básicos

La Asociación de Sociedades Científicas señaló que el Ministerio de Salud no respondió de manera detallada ni precisa a lo ordenado por un juez sobre la conformación, contratación y financiación de los Equipos Básicos de Salud.

