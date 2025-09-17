Así debe elegir el bloqueador solar ideal para su piel y evitar manchas, según dermatólogo

El bloqueador solar dejó de ser un producto reservado para las vacaciones o los días de playa. Hoy es una herramienta de uso diario, indispensable para mantener la salud de la piel en cualquier clima y edad.

La radiación ultravioleta no descansa: atraviesa las nubes y genera daños acumulativos que, con el tiempo, pueden convertirse en manchas, arrugas prematuras e incluso cáncer de piel.

Por eso, los especialistas insisten en que aplicarlo todos los días es tan importante como una buena alimentación o el ejercicio regular.

Bloqueador solar referencia Foto: pexels

El doctor Giovanni Bojanini, experto dermatólogo del laboratorio Pharmaderm, explica que la protección debe comenzar desde los primeros años de vida.

“El sol causa un daño acumulativo. Si un niño recibe mucha radiación y solo empieza a cuidarse en la edad adulta, el riesgo de cáncer de piel ya estará presente”, asegura el especialista.

La recomendación es clara: desde la infancia, el bloqueador solar debe ser parte de la rutina diaria, sin importar si hace frío, está nublado o se permanece en interiores.



Cómo elegir el bloqueador correcto

Ante la gran variedad de marcas y presentaciones en el mercado, Bojanini detalla los puntos que se deben considerar para encontrar el producto ideal:



FPS o factor de protección solar: Este número indica el tiempo que la piel permanece protegida frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras. Un FPS de 50+ es la mejor opción para cualquier tipo de piel , ya que bloquea cerca del 97 % de la radiación. Las pieles más oscuras pueden usar factores más bajos, pero el de 50 sigue siendo el más seguro.

Este número indica el tiempo que la piel permanece protegida frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras. Un , ya que bloquea cerca del 97 % de la radiación. Las pieles más oscuras pueden usar factores más bajos, pero el de 50 sigue siendo el más seguro. Protección de amplio espectro: Es fundamental que el bloqueador proteja tanto de los rayos UVB como de los UVA , que penetran más profundo y aceleran el envejecimiento cutáneo.

Es fundamental que el bloqueador , que penetran más profundo y aceleran el envejecimiento cutáneo. Tipo de piel: Las pieles grasas o con tendencia al acné necesitan fórmulas en gel, loción o libres de aceite. Quienes tienen piel seca deben preferir cremas con agentes hidratantes. Para la piel mixta, los bloqueadores en gel o loción, que se absorben rápido, son los más recomendados.

Este es el error que muchos cometen al aplicar el bloqueador. Foto: Freepik

No basta con aplicar el producto una sola vez al día. Incluso los bloqueadores resistentes al agua deben reaplicarse cada dos horas y después de nadar o secarse. En quienes trabajan en oficina, se aconseja retocar la protección al menos tres veces durante la jornada.

Elegir y usar el bloqueador solar adecuado no solo previene quemaduras: también es una inversión en salud. La constancia reduce el riesgo de cáncer de piel, evita la aparición de manchas y mantiene la piel joven por más tiempo.