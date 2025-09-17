En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Así debe elegir el bloqueador solar ideal para su piel y evitar manchas, según dermatólogo

Así debe elegir el bloqueador solar ideal para su piel y evitar manchas, según dermatólogo

Un dermatólogo revela cómo escoger el bloqueador solar perfecto para cada tipo de piel y evitar manchas, envejecimiento prematuro y otros daños invisibles del sol.

Mujer aplicándose bloqueador solar en el rostro
Bloqueador solar.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:08 p. m.

El bloqueador solar dejó de ser un producto reservado para las vacaciones o los días de playa. Hoy es una herramienta de uso diario, indispensable para mantener la salud de la piel en cualquier clima y edad.

La radiación ultravioleta no descansa: atraviesa las nubes y genera daños acumulativos que, con el tiempo, pueden convertirse en manchas, arrugas prematuras e incluso cáncer de piel.

Por eso, los especialistas insisten en que aplicarlo todos los días es tan importante como una buena alimentación o el ejercicio regular.

Bloqueador solar referencia
Bloqueador solar referencia
Foto: pexels

El doctor Giovanni Bojanini, experto dermatólogo del laboratorio Pharmaderm, explica que la protección debe comenzar desde los primeros años de vida.

“El sol causa un daño acumulativo. Si un niño recibe mucha radiación y solo empieza a cuidarse en la edad adulta, el riesgo de cáncer de piel ya estará presente”, asegura el especialista.

La recomendación es clara: desde la infancia, el bloqueador solar debe ser parte de la rutina diaria, sin importar si hace frío, está nublado o se permanece en interiores.

Cómo elegir el bloqueador correcto

Ante la gran variedad de marcas y presentaciones en el mercado, Bojanini detalla los puntos que se deben considerar para encontrar el producto ideal:

  • FPS o factor de protección solar: Este número indica el tiempo que la piel permanece protegida frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras. Un FPS de 50+ es la mejor opción para cualquier tipo de piel, ya que bloquea cerca del 97 % de la radiación. Las pieles más oscuras pueden usar factores más bajos, pero el de 50 sigue siendo el más seguro.
  • Protección de amplio espectro: Es fundamental que el bloqueador proteja tanto de los rayos UVB como de los UVA, que penetran más profundo y aceleran el envejecimiento cutáneo.
  • Tipo de piel: Las pieles grasas o con tendencia al acné necesitan fórmulas en gel, loción o libres de aceite. Quienes tienen piel seca deben preferir cremas con agentes hidratantes. Para la piel mixta, los bloqueadores en gel o loción, que se absorben rápido, son los más recomendados.
El error que comete al usar bloqueador es aplicarlo justo antes de salir
Este es el error que muchos cometen al aplicar el bloqueador.
Foto: Freepik

Publicidad

No basta con aplicar el producto una sola vez al día. Incluso los bloqueadores resistentes al agua deben reaplicarse cada dos horas y después de nadar o secarse. En quienes trabajan en oficina, se aconseja retocar la protección al menos tres veces durante la jornada.

Elegir y usar el bloqueador solar adecuado no solo previene quemaduras: también es una inversión en salud. La constancia reduce el riesgo de cáncer de piel, evita la aparición de manchas y mantiene la piel joven por más tiempo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Belleza

Bienestar

Publicidad

Publicidad

Publicidad