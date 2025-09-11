Así Vamos en Salud responde a Fomag y reafirma rigor técnico en sus análisis

El observatorio respondió al comunicado emitido por el Fomag, en el que se cuestionaban los hallazgos de su reciente análisis sobre el comportamiento presupuestal y la gestión de los servicios de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La organización precisó que toda la información utilizada en sus estudios y boletines proviene de fuentes oficiales del sistema de salud colombiano, como el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), los informes de gestión del propio Fomag y los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud. Según el observatorio, su metodología es transparente, verificable y busca ofrecer insumos confiables para el debate público y la formulación de políticas en salud.

En materia de red de prestadores, el centro explicó que la base consultada en la página oficial del Fomag contenía 6.032 sedes registradas para 2025 y que la información reportada en su análisis coincidía con la publicada en esa fuente. Sobre el componente financiero, indicó que los déficits señalados corresponden a la diferencia entre ingresos recaudados y gastos ejecutados en cada vigencia, datos extraídos directamente de los informes de gestión oficiales del Fondo.

Asimismo, destacó que entre enero y junio de 2025 se registraron 19.440 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) relacionadas con el magisterio, lo que representa una reducción del 23 % frente al mismo periodo de 2024, según cifras de la Superintendencia de Salud.

Así Vamos en Salud reiteró su compromiso con la independencia, la transparencia y la ética en el análisis de la información pública, y pidió avanzar en la publicación detallada de programas y actividades que permitan a los docentes un mayor seguimiento y control sobre la calidad del servicio en salud que reciben.