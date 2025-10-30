En vivo
Blu Radio  / Salud  / Así Vamos en Salud responde a señalamientos del senador Wilson Arias y defiende su independencia

Así Vamos en Salud responde a señalamientos del senador Wilson Arias y defiende su independencia

El Centro de Pensamiento negó tener vínculos políticos o intereses particulares y reiteró que su labor se basa en el análisis técnico y transparente de información.

Sistema de salud.
Sistema de salud.
Foto: Freepik
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

El Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud emitió un comunicado en el que respondió a los señalamientos del senador Wilson Arias y reafirmó su independencia, rigor técnico y compromiso con la ciudadanía.

La organización señaló que desde hace más de veinte años trabaja en el análisis de información pública y validada para fortalecer el sistema de salud colombiano.

En su pronunciamiento, Así Vamos en Salud precisó que su participación en espacios del Congreso ha sido únicamente de carácter técnico y que no ha intervenido en la redacción de proyectos o ponencias de ley. “No representamos intereses individuales, ni políticos, ni de ningún actor o agente en particular”, afirmó la entidad.

El Centro de Pensamiento también aclaró que todas sus alianzas institucionales son públicas y pueden consultarse en su página web. Indicó que la colaboración con distintos actores del sistema no condiciona sus resultados ni implica la defensa de agendas privadas.

Así Vamos en Salud destacó que sus decisiones se adoptan de manera colectiva a través de comités directivo y técnico conformados por representantes de sectores sociales, académicos y de usuarios, lo que garantiza la pluralidad en su gestión. Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de ofrecer datos claros y verificables que fortalezcan la participación ciudadana informada en el debate sobre el sistema de salud.

