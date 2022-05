Autoridades descartan circulación de la viruela del mono en Bogotá

En Colombia ha generado pánico la propagación que está teniendo la viruela del mono en países del viejo continente en casos específicos. Sin embargo, ya el Instituto Nacional de Salud descartó en todo el país la presencia de este virus y en las últimas horas lo ratificó la Secretaría de Salud en Bogotá.

En la cuidad no se presentan casos confirmados de esta enfermedad propia de animales y que fue transmitida al ser humano. La entidad ya viene aplicando los lineamientos del Instituto Nacional de Salud con respecto a la vigilancia de esta viruela en la capital.

“Gracias a la vacunación, la viruela fue erradicada hace décadas . Este tipo de virus no es grave, inicia con la presencia de ganglios en el cuerpo y luego se da un brote generalizado. Contamos con herramientas epidemiológicas y de laboratorio suficientes para detectar un posible caso y generar la atención necesaria”, explicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Es por esto que las autoridades hacen un llamado a mantener la calma; se ha identificado que la complejidad de síntomas y la tasa de mortalidad de la enfermedad son bajas.

Síntomas de la viruela del mono

La viruela símica suele ser una enfermedad con síntomas que duran entre 14 y 21 días. En la etapa inicial se pueden presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor lumbar o muscular y cansancio. Algunos pacientes presentan inflamación de los ganglios antes de la aparición del brote de color rosáceo, que se puede presentar en zonas del cuerpo como la boca, los ojos, los párpados y los genitales.

