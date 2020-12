Autorresponsabilidad: las recomendaciones de las autoridades para la celebración de Navidad

La pandemia en Colombia sigue con cifras disparadas. Tan solo en las últimas horas se confirmaron 8.702 nuevos casos y 187 fallecidos, con los que Colombia ya superó las 39.000 muertes desde que empezó la pandemia hace 9 meses.

Los casos activos ahora están en 67.873 mientras que los casos confirmados ascienden a 1.425.774 en el total. Bogotá, Antioquia y Valle son las regiones más afectadas por la pandemia.

Ante el incremento de casos y de fallecimientos, las autoridades sanitarias del país insisten en que es necesario el autocuidado en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo para evitar que el fin de año se convierta en un pico de la pandemia. Navidad en familia, con no más de 6 personas y por periodos de tiempo no superiores a los 30 minutos; no cantar, no abrazos; así como uso permanente de tapabocas son algunas de las recomendaciones.

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, aseguró que el principal problema está en las casas y formuló varias recomendaciones para evitar que el saldo de la pandemia se dispare en las festividades de fin de año.

