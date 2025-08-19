Publicidad

Brote de legionelosis en Nueva York deja cinco muertos

Su propagación por medio de gotículas contaminadas puede causar fiebre y neumonía, en especial entre personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Legionella
Legionella
Foto: https://www.cdc.gov/
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:17 a. m.

Un brote de legionelosis en Nueva York ha matado a cinco personas y puesto a otras 14 en el hospital, dijeron funcionarios de salud el lunes.

"El departamento de Salud de la ciudad de Nueva York investiga un grupo de casos de legionelosis en Central Harlem", dijo la entidad en un comunicado.

Hasta el 18 de agosto se han registrado 108 casos confirmados, cinco decesos y 14 hospitalizaciones en curso

La legionelosis, que no se transmite de persona a persona, es producida por una bacteria que puede multiplicarse en almacenamientos de agua y torres de aire acondicionado.

Su propagación por medio de gotículas contaminadas puede causar fiebre y neumonía, en especial entre personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La enfermedad toma su nombre del primer brote conocido, en 1976 en un hotel de Filadelfia donde veteranos militares de la legión estadounidense celebraban una conferencia. Más de 220 personas se enfermaron y 34 murieron

¿En qué consiste la enfermedad de la legionelosis?

La legionelosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Legionella, que se multiplica en reservorios de agua como sistemas de almacenamiento y torres de refrigeración de aires acondicionados.

Esta bacteria no se transmite entre personas, sino que se propaga cuando las personas inhalan pequeñas gotículas de agua contaminada (aerosoles) suspendidas en el aire. La infección puede provocar desde un cuadro febril leve (fiebre de Pontiac) hasta una forma grave de neumonía, especialmente peligrosa para personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La enfermedad recibió su nombre tras el primer brote identificado en 1976, durante una convención de la Legión Americana en un hotel de Filadelfia, donde afectó a más de 220 personas y causó 34 fallecimientos.

