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Blu Radio  / Salud  / Colectivo del sector salud sostuvo reuniones con el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella

Colectivo del sector salud sostuvo reuniones con el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella

El colectivo Acuerdos Fundamentales informó que inició diálogos técnicos con el equipo programático de salud del presidente electo para presentar propuestas sobre la crisis del sistema.

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Usuarios de las EPS en Colombia.
Foto: MinSalud.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.

De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.

El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.

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En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.

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