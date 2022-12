Comunicador con cáncer denuncia negligencia de Coomeva para autorizar cirugía

Iván Mantilla Chaparro es un comunicador y docente que está pasando por una situación de salud muy complicada padeciendo de un poco frecuente caso de cáncer llamado Carcinoma escamocelular que se ubica en los senos paranasales, que está afectando parte de la órbita donde se ubica el ojo izquierdo, y que tiene en riesgo su vida.

Aunque se ha ordenado a la EPS Coomeva realizar una cirugía para evitar alteraciones en otras partes del cuerpo, la entidad aún no ha programado una intervención necesaria.

“Lo que yo estoy esperando de la EPS es que cumpla, ellos ya llevan un tiempo largo dilatando mi proceso y sobrecargándome con trámites que son innecesarios. La EPS me había dicho varias veces que estaban en proceso de tramitar la cirugía. Es una cirugía muy compleja que requiere cirujano de cabeza y cuello, que requiere intervención de microcirugía, que puede durar entre doce y catorce horas y el objetivo es salvar mi vida. A pesar de todo lo que me han dicho no han cumplido”, indicó.

Pese a un fallo de tutela que busca proteger su integridad física, se estaría presentando una negligencia y dilación en los procesos para su atención, que como manifiesta, es indispensable para salvaguardar la vida.

“Hoy se comunicó el gerente regional y una persona de la gerencia regional para informarme que estaban en proceso de autorizar el pago anticipado a la clínica para que me puedan realizar la intervención quirúrgica. Desde la oficina de atención al cliente me indicaron que ya estaba autorizada la cirugía, pero yo solo espero que sea verdad”, señala el comunicador.

Añade que aunque le dicen que ya se autorizó, no le han dado la fecha para la intervención quirúrgica y que se supone el día de hoy realizan la programación. Ante esto, Mantilla señala que lo único que espera es que se cumpla y toma su situación como un caso de los que padecen colombianos diariamente con las entidades prestadoras de salud del país.

“Yo lo único que quiero es que se cumpla y que esto, además, sea un reflejo de lo que está ocurriendo con las EPS y lo que les está ocurriendo a muchísimos colombianos en este país”, añade.

Por su parte, en comunicación entregada a Blu Radio, la EPS Coomeva señala que la programación tendrá su curso durante el día de hoy.