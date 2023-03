Conozca diferencias entre grasas saludables y carbohidratos: Casa Blu, programa completo, marzo 4

Cuando se habla de grasas se prenden alarmas en cuanto a la alimentación, pero expertos en nutrición explican que son esenciales para una buena dieta. Sin embargo, su consumo no debe ser excesivo.

Doctor Bayter, médico y conferencista, habló en Casa Blu sobre comer para sanarnos y el papel de las grasas en una buena nutrición y una alimentación equilibrada.

“No sé qué ha pasado en los últimos 70 años, pero nos alimentamos para enfermarnos y es la realidad. Estamos llenos de personas no solo obesas, sino enfermas y hemos normalizado vivir con la enfermedad. Las personas no han caído en cuenta que lo que los enferma no es la genética ni la herencia, sino lo que metemos en la boca. La gente hoy se alimenta para darle placer a la lengua y eso lo normalizamos y no comen grasas porque la asocian con enfermedades, pero se están llenando de grasa corporal”, indicó.

Por otro lado, Diana Núñez, educadora en tranta y sexualidad, habló acerca de las parejas que deciden compartir sus vidas, pero en casas separadas

Publicidad

"De cada 10 parejas que se casan 7 se divorcian. Es hora de pensar el molde que tenemos instaurado", señaló.

Escuche el programa completo: