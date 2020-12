Contagios por COVID-19 de este jueves en Colombia se acercan a la cifra récord que se dio en agosto

El Instituto Nacional de Salud confirmó este jueves 12.196 nuevos casos de COVID-19 - en el que fue el cuarto peor día de la pandemia en el país en cuanto a contagios, así como 227 muertes , la cifra más elevada desde el 11 de septiembre cuando hubo 243 fallecimientos.

Con las infecciones de hoy el país llegó a 1.468.795 casos, de los cuales 81.142 están activos, que equivalen al 5,52%, y 1.343.819 corresponden a pacientes que ya superaron el coronavirus , es decir el 91,49 % del total.

El número de víctimas mortales, entre tanto, se elevó a 39.787, que representan el 2,7 % de las personas que han contraído COVID-19 en Colombia.

En cuanto los contagios nuevos, la de hoy fue la cifra más alta desde el 19 de agosto, cuando el país alcanzó un récord de 13.056 infectados.

La mayor cantidad de contagiados la tuvo hoy Bogotá, con 4.059, seguida de los departamentos de Antioquia (1.839), Valle del Cauca (1.132), Tolima (631), Bolívar (552), Cundinamarca (518) y Atlántico (476).

Publicidad



Con ello las zonas que más casos acumulan siguen siendo Bogotá (418.639), Antioquia (236.763), Valle del Cauca (123.331), Atlántico (84.524), Santander (60.036) y Cundinamarca (59.173).

MEDIDAS ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Ante la situación que vive el país por los datos crecientes de infecciones de COVI-19, algunas autoridades locales han tomado medidas para tratar de contener la expansión de la pandemia durante las festividades de Navidad y fin de año.

Es el caso de Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad del país, cuyo alcalde, Daniel Quintero, anunció hoy que habrá "toques de queda preventivos" los días 24, 25 y 26 de diciembre entre la medianoche y las seis de la mañana, medida que se repetirá el 31 de diciembre, el 1 y 2 de enero.

"Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos", dijo Quintero.

#ReporteCOVID19 17 de diciembre:



7.653 recuperados

12.196 nuevos casos

227 fallecidos



Muestras: 63.939

PCR: 37.974

Antígeno: 25.965



Total:



1.343.819 recuperados

1.468.795 casos

39.787 fallecidos

7.310.768 muestras procesadas

81.142 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/qknzFVBMpa — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 17, 2020