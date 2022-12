Continúan las quejas por mal servicio contra EPS Medimás en Bucaramanga

En Bucaramanga, diariamente, decenas de usuarios de la EPS Medimás se quejan por el deficiente servicio de salud que presta esta entidad.

El último caso que se conoció públicamente fue el de Luz Adriana Plata Rojas, quien en febrero de este año sufrió un accidente de tránsito que le provocó una lesión compleja en su brazo izquierdo.

Publicidad

Tras cinco meses desde su accidente, Luz Adriana no ha sido operada y teme perder la movilidad de su extremidad. Es tanto el desespero por falta de atención, que en las últimas horas se encadenó a las rejas de la sede de la EPS Medimás en Bucaramanga exigiendo soluciones.

Le puede interesar: Paciente está a punto de perder su pierna porque la EPS Coomeva no paga la cirugía

“Durante estos meses he estado de trámite en trámite y el problema es que en las clínicas y en el Hospital Universitario de Santander, no me atienden porque no tienen convenio es lo que dicen; me tocó pagar una consulta particular que me costó $200.000 y el médico que me vió dijo que era urgente la cirugía, pero voy a Medimás y no me la autorizan, a pesar de que médicos de la EPS también habían determinado lo mismo”, explicó Plata.

Este no es el único caso, otros usuarios de Medimás en Bucaramanga se quejan porque no les entregan medicamentos y tampoco los atienden en centros asistenciales.

Publicidad

Olinda Villareal, sufre de diabetes y aún no recibe medicamentos, “se llega el termino de reclamar la insulina, el 18 de junio tenía que reclamar la insulina, voy a reclamarla y que no hay, este que es medicamento de alto costo, aparte el número de celular a donde llamamos a preguntar por los medicamentos nunca contestan”.

Otro usuario afectado por la deficiente atención de la EPS Medimás contó: “tengo una operación pendiente desde diciembre, estuve en la clínica Comuneros ya con el anestesiólogo porque la uretra la tengo estrecha, yo soy diabético además y me dijeron que no había convenio, fui a la clínica Bucaramanga y allá me dijeron que no tenían autorización para hacer la operación”, contó Eliceo Martínez, otro usuario afectado.

Publicidad

Por el momento la EPS Medimás no ha dado respuesta sobre las denuncias de los usuarios afectados en Bucaramanga.