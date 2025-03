Crisis de medicamentos en Cali: largas filas y retrasos en las entregas; este es el panorama

Cali enfrenta una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos, lo que ha obligado a cientos de usuarios de laNueva EPS a pernoctar en las afueras de los dispensarios en espera de sus fórmulas médicas. La situación es especialmente crítica para adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Sandra Martínez, delegada de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca, expresó su preocupación por la falta de acceso a tratamientos esenciales. “El tema es tan grave porque tenemos pacientes que cada día ven agudizados sus diagnósticos”, afirmó.

Usuarios de la Nueva EPS en Cali durmieron en las afueras del dispensario de Disfarma, en el norte de la ciudad. Llegaron desde anoche para esperar que esta mañana les asignen un turno para reclamar medicamentos. Muchos son adultos mayores. #MañanasBLU pic.twitter.com/hhpe417Vbh — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 21, 2025

Crisis también afecta a otras ciudades del Valle del Cauca

El problema del desabastecimiento no se limita a Cali. Usuarios de Buenaventura deben trasladarse hasta Dagua para reclamar sus medicamentos, mientras que los pacientes de Yumbo deben viajar hasta el municipio de El Cerrito.

“Tenemos que ir hasta Cerrito Valle y, con suerte, regresar con la mitad de la fórmula o sin ella”, denunció Martínez.

Las largas filas y la incertidumbre sobre la entrega de medicamentos han generado indignación entre los afectados. Según la delegada de usuarios, el panorama recuerda las crisis del antiguo Seguro Social: “Exactamente las mismas imágenes que había en los años 80”.

¿Por qué no se están entregando los medicamentos?

La raíz del problema se encuentra en la suspensión de pagos de deudas acumuladas antes de la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno Nacional.

“Al no pagarles a los prestadores, estos restringen sus servicios o dejan de entregar medicamentos”, explicó Martínez.

La falta de pagos ha afectado a dispensarios como Disfarma, que a pesar de recibir recursos, no ha cumplido con los usuarios. “Disfarma recibió una parte del pago, pero no les pagó a los laboratorios ni cumplió con la entrega a los pacientes”, agregó.

¿Hay acaparamiento de medicamentos?

La crisis ha generado especulaciones sobre un posible acaparamiento de medicamentos, una teoría que ha sido mencionada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, Martínez considera que el problema radica en la distribución desigual de los fármacos.

“Uno va a un dispensario y le dicen que está desabastecido, pero si va a una farmacia privada cercana, encuentra el medicamento”, indicó.

La delegada de usuarios insistió en la urgencia de tomar medidas para garantizar el acceso a los tratamientos. “Es una regla clara de la economía: si no le pagan, no entregan. Pero esto no puede seguir así, porque los usuarios estamos cada día más enfermos”, concluyó.

La crisis de abastecimiento de medicamentos sigue en aumento y, de no tomarse medidas inmediatas, miles de pacientes en Cali y otras ciudades del Valle del Cauca seguirán sufriendo las consecuencias de un sistema de salud colapsado.