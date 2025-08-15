Crisis en salud: persisten problemas en la entrega de medicamentos para pacientes con epilepsia

Pacientes con epilepsia y sus familias han manifestado su preocupación por las demoras reiteradas en la entrega de medicamentos prescritos, una situación que, según denuncian, lleva meses afectando la continuidad de tratamientos indispensables.

La problemática, reportada en diversas regiones del país, ha obligado a muchas familias a buscar ayuda en organizaciones, fundaciones y redes de apoyo solidario.

Luz Estela Novoa, madre de un paciente con epilepsia refractaria y representante de la Asociación Colombiana de Familias con Epilepsia, señaló que esta situación se presenta desde hace al menos dos años. “Mi hijo venía con sus medicamentos controlados durante mucho tiempo, pero en los últimos dos años la EPS no los entrega de manera puntual. Un mes entregan uno, otro mes otro”, afirmó.

Medicamentos // Foto: Unplash

Según Novoa, inicialmente se informó que la causa era un desabastecimiento general. “Los laboratorios nos entregaron cartas donde confirman que sí hay abastecimiento. Lo que informaron es que el problema está en los operadores logísticos por temas de pago”, explicó. Agregó que más adelante se les indicó que la dificultad era logística o relacionada con la falta de recursos para adquirir los medicamentos.

“En este momento nos dicen que no hay medicamentos y que no los pueden entregar. Tenemos múltiples documentos donde las droguerías afirman que no hay disponibilidad”, puntualizó. También expresó que la situación se agrava por la carga administrativa que recae sobre las familias. “Hay padres que deben ir y venir constantemente para reclamar medicamentos o renovar autorizaciones. Incluso, cuando hay un pendiente, no se resuelve en las 24 horas que establece la resolución de 2003”, sostuvo.

La representante también señaló que la Ley 1414 de 2010, que protege a las familias con epilepsia y establece la entrega oportuna de medicamentos, está siendo incumplida. “Es una ley que reconoce la condición de vulnerabilidad de los pacientes con epilepsia, muchos de los cuales también tienen discapacidad. No se está respetando”, dijo.

Por su parte, Hilda Salazar, madre de un menor con discapacidad, relató que ha tenido que recurrir a distintos medios para conseguir los medicamentos necesarios. “Mi hijo necesita tres medicamentos y hace más de seis meses tengo muchas dificultades para obtenerlos completos. Me ha tocado buscar en ancianatos, asociaciones o pedir ayuda a conocidos”, afirmó.

Salazar describió el impacto económico que ha tenido la situación. “La oxcarbazepina de 600 mg cuesta alrededor de 45.000 pesos. A veces me toca comprarla en la droguería del barrio, cuando la tienen, porque en la EPS no me entregan ninguno de los tres medicamentos”, dijo.

Añadió que ha debido hacer ajustes en su presupuesto familiar para cubrir esos gastos. “He tenido que sacar dinero de la canasta básica para comprarlos. Y, como son medicamentos de control, a veces no los venden si la fórmula no está vigente”, explicó.

La madre también expresó su temor por la salud de su hijo: “Dándole los medicamentos le dan dos o tres ataques al mes. No quiero imaginarme qué pasaría si no se los doy. No me arriesgo, porque sé que es delicado”.

Además, relató un caso que conoció a través de una fundación: “Una mamá no consiguió clobazam para su hijo. El niño entró en coma y falleció. Fue por no tener el medicamento a tiempo”, dijo.

También hablamos con la doctora Laura Gio, neuropediatra epileptóloga y directora médica de la Liga Central contra la Epilepsia de Bogotá, hizo un llamado conjunto al Estado y al sistema de salud. “El Ministerio ha hecho esfuerzos, hay mesas de seguimiento al abastecimiento y propuestas de producción nacional de medicamentos, pero esas son soluciones a largo plazo”, afirmó.

Gio explicó que muchas de las alternativas planteadas, como la fabricación local de fármacos, requieren tiempo e inversión. “Modificar el esquema de producción en Colombia puede tardar años. Algunos medicamentos no se pueden fabricar aquí, y mientras tanto los pacientes siguen sin tratamiento”, señaló.

La especialista subrayó la urgencia de una respuesta concreta. “Necesitamos una solución real y para ya, porque los pacientes no tienen medicación hoy. La situación económica del sistema de salud es una realidad, pero eso no puede seguir postergando el acceso a medicamentos vitales”, afirmó.

Las familias insisten en que, más allá de mesas de trabajo y discusiones técnicas, requieren medidas efectivas que aseguren la entrega oportuna de los tratamientos. También solicitaron que se aclaren los mecanismos de atención en EPS intervenidas por el gobierno, pues no se ha evidenciado una mejora en el suministro de medicamentos bajo esta figura.