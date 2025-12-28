Cuánto costaría la salud si el salario mínimo sube un 19 % en 2026

Recientemente han salido a la luz versiones según las cuales el Gobierno de Gustavo Petro estaría evaluando un aumento del salario mínimo del 19 %. Para el gremio laboral, la cifra representa una expectativa positiva, mientras que para el sector empresarial el impacto podría ser considerable. Aunque por ahora no hay una decisión oficial, el debate ya se instaló en distintos frentes económicos y sociales.

Ante ese escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló con Blu Radio y aclaró que el Gobierno aún no ha definido una cifra concreta. Sin embargo, confirmó que se han analizado varios escenarios posibles, siempre dentro de las variables que permite la Constitución y la ley. Según explicó, todavía no hay datos concluyentes, pero ya se está construyendo el decreto del incremento, lo que ha generado tanto expectativas como preocupaciones.

Uno de los puntos que más inquieta tiene que ver con la salud, un rubro que podría impactar directamente el bolsillo de los trabajadores y, en especial, de los pensionados, en caso de que el aumento del salario mínimo se materialice.

Aumento del salario mínimo. Foto: BBVA, Freepik.

¿Cuánto le descontarían por salud si el mínimo sube un 19 %?

Aunque ni el Ministerio de Trabajo ni el Gobierno Nacional han confirmado que el salario mínimo suba un 19 %, tampoco han descartado esa posibilidad. Actualmente, sin contar el auxilio de transporte, el salario mínimo legal vigente es de $1.423.500. Con un incremento del 19 %, este podría ubicarse alrededor de $1.693.965.



Si bien la propuesta va en línea con la intención del presidente Petro de dinamizar la economía y mejorar el poder adquisitivo, uno de los efectos colaterales estaría en los aportes a salud que deberán asumir los colombianos a partir de 2026.

La legislación establece que el aporte mensual a salud corresponde al 12,5 % del salario. Este porcentaje se divide entre empleador y trabajador: el primero aporta el 8,5 % y el segundo el 4 %. En ese escenario, con un salario de $1.693.965, el trabajador aportaría cerca de $67.758, mientras que el empleador asumiría $143.987, para un total de $211.745.



Esto deberían pagar los pensionados por salud

En el caso de los pensionados, el parágrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 señala que a quienes reciben un salario mínimo solo se les descuenta el 4 %, es decir, $67.758. Por su parte, la Ley 2381 de 2025 establece que quienes perciban más de un salario mínimo y hasta dos SMMLV aportan el 10 %, y quienes ganan más de tres salarios mínimos, el 12 %.



¿Cuánto costaría la cuota moderadora en 2026?

Otro punto clave es la cuota moderadora. Antes, su aumento estaba ligado al salario mínimo, pero con la Ley 2294 de 2023 el cálculo pasó a regirse por la Unidad de Valor Básico (UVB). Esto implica que el ajuste depende de la inflación sin alimentos ni regulados, certificada por el DANE.

Para 2025, Corficolombiana estimó esta inflación en 4,92 %, aunque expertos prevén que cierre alrededor de 5,3 %. Así, si hoy una cuota moderadora cuesta $4.700, en 2026 podría subir a cerca de $4.949.