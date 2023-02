“El cáncer infantil es curable en más del 90 % de los casos”: oncohematólogo pediatra

Este miércoles, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del cáncer infantil, en una fecha que busca concientizar e incentivar la investigación de los cánceres que afectan a niños y adolescentes, sobretodo a los menores en la temprana edad.

Esta fecha está promovida por la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (Childhood Cancer Internacional, CCI) y fue instituida en el año 2001 en Luxemburgo.

En diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, Óscar Ramírez, oncohematólogo pediatra y director científico de la Fundación Pohema, habló sobre el cáncer infantil y cómo detectar algunos de sus síntomas.

“Es muy importante recalcar que el cáncer infantil es curable en más del 90 % de los casos, ya no es una condena de muerte como era hace unos años. En caso de los bebés más pequeños son los tumores de cerebro, por eso hay que estar pendiente de su desarrollo neurológico y sus síntomas como nauseas, dolores, etc”, explicó.

Según Ramírez, no todos los casos de cáncer infantil no son hereditarios, por lo que siempre se debe tener cuidado en los niños y adolescentes para detectar posibles síntomas.

“La gran mayoría de los casos de cáncer infantil no son hereditarios por parte de la familia, pero no necesariamente es una enfermedad familiar o que vaya ligada a generaciones. Los casos de niños con cáncer ocurren a medida de su desarrollo, no hay solo un test para detectarlo, se hace con una cita clínica”, aclaró.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el porcentaje de curación de los niños con cáncer en los países de América Latina y el Caribe es de 55%, pero cae al 20% en aquellos de más bajos ingresos.

"En América Latina y el Caribe, cerca de 29.000 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer cada año", afirmó el doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS.

