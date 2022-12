El Centro Nacional de Oncología responde a denuncias de Medimás

Los problemas entre los socios de Medimás y el Centro Nacional de Oncología continúan. El Centro Nacional fue una de las empresas que junto a alrededor de doce más compraron a Cafesalud en mayo del año pasado.



Meses después los socios realizaron una asamblea en la que excluyeron al Centro Nacional de Oncología y a dos empresas más, lo que significó una posible irregularidad para la Procuraduría General porque en el reglamento público de venta de Cafésalud se estableció en diciembre del 2016 que uno de los socios debía acreditar experiencia en la atención durante más de tres años a 1,2 millones de pacientes, y ese socio tendría el 50 % de las acciones. Quien acreditó esa experiencia fue el Centro Nacional de Oncología cuyo dueño es José Luis Mayorca.



En su momento, Medimás aseguró que la exclusión se debía a un presunto manejo indebido de la Unidad de Pago por Capitación de parte del Centro Nacional, pero hasta ahora no se conoce ninguna demanda penal en ese sentido. Por el contrario, Mayorca sí presentó una denuncia ante la Superintendencia de Sociedades que está en curso y podría tardar en definirse cerca de un año.



Este sábado Medimás publicó un comunicado en el que dio a conocer que el Centro Nacional de Oncología decidió “el cierre de los servicios de manera unilateral a partir del viernes 26 de enero por lo que se inició el traslado masivo de la población a la red alterna especializada en cáncer”.



Y aseguró que a la fecha los pagos a la IPS se encuentran al día. Por su parte, el Centro Nacional de Oncología respondió a la versión de Medimás aseverando que el modelo de atención de la EPS una vez entró en operación el primero de agosto del 2017, es “una atención fragmentada, irregular, inoportuna, y sobre todo pasando por alto toda la integralidad que hasta la fecha venían recibiendo los pacientes”.



En el comunicado también se afirma que la IPS no terminó la atención a los pacientes. “No se ha cerrado la atención a los pacientes con cáncer afiliados a Medimás EPS, que vienen siendo atendidos por el Centro Nacional de Oncología como afirma el mencionado comunicado”, añade.



El comunicado va más allá y argumenta que Medimás decidió que el proveedor de los medicamentos para los pacientes de la IPS fuese una empresa llamada Century Farma, lo cual, según el Centro Nacional de Oncología, es contrario a una resolución del 2003. “En el caso de prescribir quimioterapia oral o intravenosa, se debe cumplir con lo siguiente: La dispensación de los medicamentos al paciente, se realiza en dosis unitaria directamente, por cada ciclo, por parte de la institución prestadora de servicios de salud que prescribe el tratamiento”.



En ese sentido, la comunicación también denuncia que “a la fecha no se ha formalizado el contrato de prestación de servicios entre Medimás EPS y Centro Nacional de Oncología”.



Finalmente, el Centro Nacional de Oncología pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría realizar las investigaciones pertinentes. El documento está firmado por la representante legal de la entidad, Marly Rocío Zúñiga. La Procuraduría compulsó copias hace algunas semanas a los entes de control para que se indagara justamente por los problemas de los socios de Medimás que podrían, según el Ministerio Público, poner en riesgo la atención a los pacientes.

