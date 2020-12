El debate de las vacunas se ha politizado: experta Marta Cohen

La argentina Marta Cohen, jefa del departamento de Histopatología y trabajadora del Sheffield Children's Hospital en Inglaterra, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la estrategia de vacunación contra el COVID-19 que da sus primeros pasos en Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países. De acuerdo con la especialista, el debate de las vacunas se ha politizado.

De acuerdo con Cohen, la vacuna rusa, Sputnik V, se basa en un método creíble y tradicional, incluso más antiguo que el de otras inmunizaciones como la de Pfizer o Moderna.

"No es nada nuevo como la de Pfizer o Moderna que solo tienen 10 años, mientras que el método de Oxford o Rusia son completamente antiguos. Es lo que se usa para las vacunas de la gripe, etcétera. Incluso es un método novedoso porque un adenovirus en la primera dosis y un vector diferente en la segunda. Además, ahora quieren combinar una dosis de Rusia con la de Oxford porque son dos adenovirus completamente diferentes, el uno humano y el otro de chimpancé", declaró la experta.

De acuerdo con la especialista, es una lástima que por motivos ideológicos las personas se priven de vacunas que pueden ser altamente efectivas.

"Es verdad que se ha politizado, porque cuando salió que Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer, empezaron a vacunarse el día lunes, ellos empezaron el sábado. Cuando iba a aprobarse la vacuna de Oxford, ellos la aprobaron antes. Lamentablemente se ha politizado, no solamente por los gobiernos de América Latina o de China, sino por el mismo gobierno ruso", declaró Cohen.

"Eso es una pena porque hace que gente que tiene sus ideas políticas no confíen en una vacuna que potencialmente puede ser muy buena", agregó.

Según Cohen, es vital que las agencias de medicamentos de cada país tomen decisiones imparciales sobre las vacunas.

"No importa de dónde venga esa vacuna, lo importante es que cualquier vacuna que esté aprobada por la OMS y las Agencia Nacional de Regulación de Medicamentos (FDA de Estados Unidos), no sé cómo se llame en Colombia, hagan una evaluación cuidadosa para que la que se apruebe sea eficaz, despierte la reacción de anticuerpos y sea segura, que no produzca efectos adversos serios", afirmó.

