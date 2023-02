El sistema de salud sufriría un retroceso con la reforma: GestarSalud

La reforma a la salud ya tiene fecha de radicación ante el Congreso, el próximo viernes, 10 de febrero, la ministra de Salud, Carolina Corcho, finalmente dará a conocer el articulado completo luego de la presentación. Sin embargo, pasan las horas y crece la preocupación en el sector, GestarSalud, gremio de las EPS subsidiadas, dio a conocer siete puntos de preocupación sobre la reforma, explican que pondría en riesgo muchos de los avances que ha alcanzado el país en los últimos 30 años, sobre todo, al dividir en varios sectores el trabajo que hacen hoy en día.

“El proyecto de reforma a la salud elimina a todas las EPS, incluso las mejor calificadas, sus funciones son asignadas a otras entidades sin experiencia y se crearía, de fondo, un monopolio público en manos de la Adres. La gente ya no podría elegir y no se sabe con claridad quién va a responder por usted y sus necesidades. Se regresaría así a muchos de los problemas del Seguro Social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones de personas. La Adres no tiene los procesos ni los sistemas de información, ni la experiencia ni los recursos humanos para hacer este proceso, como sí lo tienen las EPS”, indicó el gremio.

Carmen Dávila, directora de GestarSalud, aseguró que estas inquietudes no han sido escuchadas por el Gobierno porque la participación ha sido discriminatoria y sectaria.

“La participación no puede ser retórica, tiene que darse en la práctica, yo creo que la discusión no tuvo un buen comienzo porque no se tuvieron en cuenta a los pacientes, a las organizaciones y a los gremios. Nosotros sabemos que ha participado una parte de la sociedad civil, pero nosotros también hacemos parte de ella, se nos han abierto los espacios, pero no los de Gobierno”, indicó Dávila.

Dentro de los puntos que compartió el gremio, está que los dineros de la salud quedarían expuestos a las dinámicas de la política local. Los CAP aumentarían los tiempos de espera y gestión, y que la creación de un sistema único de información desconoce décadas de avance de la Adres, EPS, IPS, y el propio Ministerio de Salud, dice que ya existe el SISPRO, lo que se necesita es que toda la información existente sea interoperable.

