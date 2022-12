El viacrucis de pacientes de Medimás por la suspensión de cuatro IPS en los llanos

En Villavicencio la EPS Medimás suspendió el servicio con cuatro IPS, es decir clínicas y hospitales, por las millonarias deudas.



Tras la medida, quienes más sufren son los pacientes, como el caso de Lucrecia Cocununo, una mujer que lleva más de un mes esperando la autorización para una cita médica que aún no ha sido aprobada.



Le puede interesar: Habilitan servicios de clínica de la 80 para pacientes de Medimás.



La mujer contó en los micrófonos de Blu Radio que necesita una radiografía de cadera para su hija, con quien acudió hasta la clínica Innova, donde no la atendieron “porque tenía que llevar otra autorización, cuando ya tengo todas las autorizaciones”, dice.



La mujer se muestra molesta porque la tienen “como un pin pon”, pues denuncia que todo el trámite lo perdió por la suspensión de las IPS que hizo Medimás en los llanos orientales.



Esta es solo una denuncia más del drama que afecta, no solo a los usuarios de la EPS en esa región, sino a más de cinco millones de pacientes afiliados a Medimás en todo el país.



