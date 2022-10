Empleados de La Misericordia de Bogotá denuncian protección insuficiente para COVID-19

Empleados del hospital La Misericordia (HOMI) en Bogotá denunciaron que las medidas de protección para los médicos, enfermeras y otros funcionarios no son suficientes para evitar contagio de coronavirus.

Según indicaron algunos de ellos, quienes pidieron proteger su identidad, la situación hace que estén propensos a contraer el brote, en el entendido que la vestimenta y artículos de protección no pueden contener del todo la exposición a personas que eventualmente ingresen infectadas.

“Por ejemplo, los jefes de triaje se encuentran con una bata de tela y un tapabocas N95, pero el resto de jefes del servicio de urgencias tienen tapabocas convencional. En las UCI de otros países todos tienen mucha protección, pero aquí desafortunadamente no es así, el personal tiene las batas de tela que se usan para salir de las salas de cirugía”, relataron empleados del hospital.

“Esto no es protección, no es bioseguridad, esas telas ni siquiera son anti fluidos. Debemos estar protegidos porque cuidamos la salud de la población, si nos volvemos propagadores de la enfermedad no estamos en nada, también tenemos familia, debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestra gente”, añadieron.

Además, aseguran que luego de salir de turno de 12 horas y de trabajar arduamente, junto a pacientes, el paso a seguir es tener contacto con las familias y que, por más que se laven las manos y guarden precauciones, no es suficiente.