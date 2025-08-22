Empresa de yogurt señalada por Invima de 'fraudulentos' responde: 'Fue un error'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió recientemente una alerta sanitaria que sacudió el mercado de alimentos, ordenando la suspensión del consumo de un conocido yogurt en la región.

Sin embargo, la empresa propietaria de la marca ha salido al paso, asegurando que se trató de un malentendido debido a un "error" en el rotulado de sus empaques.

El pasado 19 de agosto de 2025, el Invima alertó a la ciudadanía sobre la *comercialización fraudulenta del "Yogurt entero con dulce sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora, kiwi, marca: Villa de Ubaté".

La autoridad sanitaria identificó, a través de resultados de laboratorio no conformes y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que el producto incumplía con la reglamentación sanitaria vigente.

La razón principal de la alerta, según el Invima, era que el registro sanitario RSA-006435-2018 estaba vencido. Ante esta situación, el instituto hizo un llamado urgente a la ciudadanía para abstenerse de adquirir o consumir este producto, recomendando suspender su consumo de forma inmediata a quienes ya lo hubieran comprado.

Además, el Invima recordó que el cumplimiento de la normatividad sanitaria es responsabilidad de los titulares de los registros, fabricantes, comercializadores e importadores.



Qué responde la empresa de yogurt Villa de Ubaté

No obstante, Inversiones y Lácteos La Vaca de Don Pedro & Cía S.A.S., empresa propietaria de la marca Villa de Ubaté, emitió un comunicado para aclarar la situación.

La compañía reconoció la observación hecha por el Invima, pero precisó que sus productos sí cuentan con un registro sanitario vigente.

Según la empresa, el registro sanitario actual y válido es el RSA-0023791-2023, el cual fue otorgado por la autoridad sanitaria y tiene vigencia hasta el año 2028.

El problema surgió porque, por un descuido, "se utilizaron empaques con rotulado de la anterior razón social", que aún figuraban con el número de registro sanitario ya vencido (RSA-006435-2018), lo que desencadenó la alerta del Invima y el llamado a la suspensión del consumo.

Reconocemos la comunicación del INVIMA respecto al vencimiento del registro sanitario RSA-006435-2018, dado que por error se utilizaron empaques con rotulado de la anterior razón social. Siendo el actual vigente el RSA-0023791-2023, el cual tiene vigencia hasta el 2028. Por lo anterior, los productos Yogurt entero de los sabores: fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, cumplen con estándares de calidad y a su vez con los requisitos exigidos para su comercialización señaló la empresa en su comunicado

Finalmente, la empresa lamentó la preocupación generada y aseguró que su intención "nunca ha sido comercializar productos de manera fraudulenta ni eludir las disposiciones legales vigentes". Afirmaron estar trabajando de la mano con las autoridades para esclarecer y resolver esta situación en el menor tiempo posible.