En Cartagena el virus tiene una tendencia positiva a estabilizarse: MinInterior

La ministra del interior, Alicia Arango, encabezó un puesto de mando unificado en la ciudad de Cartagena para evaluar las estrategias de mitigación del COVID-19 en esta ciudad, que ya registra más de 4.000 casos contagios.

La jefa de la cartera del interior dijo que, aunque en Cartagena “el comportamiento del virus tiene una tendencia positiva a estabilizarse”, esto implica redoblar esfuerzos y no bajar la guardia.

“Hoy estamos en Cartagena con el propósito de ver los temas de orden público que, desafortunadamente, están estrechamente ligados con el COVID. Tiene que ver con la indisciplina social. Todos debemos ayudar, no depende solamente del Gobierno Nacional, departamental, ni local, depende de todos, porque aquí el comportamiento es fundamental”, afirmó la ministra Arango Olmos.

En medio del encuentro que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, junto al alcalde Willian Dau y el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, la ministra dijo, además, que la preocupa la situación de los cartageneros en materia de empleo y el sustento económico de muchas familias.

Me preocupa la situación de los cartageneros, me preocupa el empleo de los cartageneros, me preocupan de qué están viviendo los cartageneros, me preocupa. Es una realidad que aprendemos a cuidarnos para poder salir y trabajar, y cumplir con las reglas de bioseguridad, porque no podemos seguir aislados de por vida”, dijo la funcionaria.

La alta funcionaria señaló que es necesario cumplir las medidas adoptadas para que la ciudad pueda volver a la “normalidad”, y que reconoce que muchas personas incumplen porque tienen que buscar una manera de sostenerse o de comer.

Asimismo, sostuvo que el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria integrado por los ministerios de Salud y Agricultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deben garantizar que se cumpla con la protección de la población.

Por su parte el viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso, explicó que dijo que Cartagena viene avanzado, y los casos tienden a estabilizarse, pero aún sigue faltando mucho y no es suficiente.

“Cartagena viene avanzando bien en la pandemia, viene con una estabilización en el número de casos, una tendencia a disminución y luego una disminución en el número de casos, tema que es muy positivo. Esto se lo debemos en gran parte a los ciudadanos que han tenido disciplina social, y esa actitud positiva, pero desafortunadamente nos falta mucho, desafortunadamente todavía necesitamos avanzar mucho más”, precisó.

El alcalde, William Dau, se mostró optimista con los resultados, aunque aseguró que no hay que bajar la guardia, porque se registran muchos casos todavía.

“El consenso general, de los que asistieron, es que la situación se ha mejorado y eso se debe al comportamiento ciudadano, y que un solo dígito para pico y cédula, ha contribuido a mejorar la disciplina social y el número de muertes”.

El mandatario anunció que los controles continuarán con la intervención de unas 450 personas que recorrerán los barrios haciendo campañas pedagógicas.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, Cartagena ya registra 4.423 casos positivos y 185 muertes por coronavirus.

