En huelga de hambre y suplicando: madre clama para que EPS no deje morir a su hijo

Maryori Chinchilla ha hecho de todo para que su hijo, un niño de 12 años e identificado como Sebastián, no sufra por cuenta de un cáncer que padece desde que tenía cinco años.

Sin embargo, ha encontrado “mil y un trabas en Coomeva EPS desde el último mes, cuando tuvo que recibir atención médica”.

“Mi hijo ya lleva más de 20 días en la clínica San Luis esperando una remisión, el niño es paciente oncológico con metástasis y la EPS, después de 20 días nada que responde por la remisión y por dos exámenes, de aquí no me muevo hasta que me respondan positivamente”, dijo.

#VIDEO Claman a @CoomevaSaludEPS para que autorice remisión médica de niño con cáncer a hospital especializado de Bucaramanga. Detalles → https://t.co/OSpPaZUxkc #MañanasBLU pic.twitter.com/xHImGJ8Zd5 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2020

En redes sociales, varios congresistas santandereanos han pedido a Coomeva EPS que responda y también han solicitado intervención urgente de la Superintendencia de Salud.

¡La vida de nuestros niños es sagrada!

Sr. Ministro @Fruizgomez acudo a su buen proceder: Sebastián, 12 años y diagnosticado con cáncer, necesita ser remitido a otra clínica de carácter urgente para salvar su vida.

La mamá denuncia q @CoomevaSaludEPS no responde @Supersalud https://t.co/cmDAbogXu0 — RICHARD AGUILAR V (@RICHARDAGUILARV) August 21, 2020

